Ruskinja Anja (32), koja se pre četiri godine sa mužem i mačkom preselila u Srbiju, odlučila je da svoj život potpuno okrene naglavačke - kupila je staru kuću u selu nadomak Sombora za samo 20.000 evra i rešila da je sopstvenim rukama pretvori u dom iz snova!

Za renoviranje planiraju još 15.000 evra, a najveći deo radova rade sami, bez majstora.

Svoje iskustvo deli na TikToku, na profilu "mmmanna", gde iskreno prikazuje svaki korak - od grubih radova do sitnih detalja koji čine dom toplim.

U najnovijem videu otkrila je koliko su ih koštali radovi u aprilu, ali i sa kakvim su se problemima suočili.

- Stigao nam je porez na prenos vlasništva nad kućom, što smo odmah platili. To je standardnih 2,5 odsto od vrednosti, oko 58.600 dinara, tako da nas nije iznenadilo - kaže Anja.

Jedan od važnijih zahvata bila je zamena razvodnog ormara, za šta su izdvojili 44.000 dinara.

- Sada je mnogo mirnije. Već smo uspeli i da ga testiramo u praksi - iako bismo to radije izbegli. Mašina je počela da dimi, ali su osigurači odmah reagovali i isključili struju - objašnjava ona.

A baš ta situacija dovela je do neplaniranog troška - nove veš mašine, koju su platili 32.000 dinara.

Pored toga, radili su i na zidovima.

- Popravili smo pukotine u drugoj sobi i hodniku, kako bismo sve mogli odjednom da okrečimo - spavaću sobu, radnu sobu i hodnik. Imamo pištolj za farbanje, pa se nadam da će ići brzo.

Za sada nemamo dodatne troškove jer sve radimo sami, i to nam mnogo znači - kaže Anja.

Ipak, nije sve bilo samo posao. Kako ističe, najlepši deo meseca bio je mali predah i uživanje u dvorištu.

- U Somboru je bio cvetni festival, kupila sam cveće i sredila kutak za odmor. To mi je verovatno najlepši deo celog meseca - dodaje.

Za uređenje dvorišta izdvojili su oko 5.000 dinara, a priznaje i da je bilo "sitnica za dušu", poput tanjira sa buvljaka i kupovine u Pepcu.

Trenutno razmišljaju o ugradnji klima, ali su odlučili da to ipak ostave za kasnije.

- Dugo smo vagali da li da sada kupimo jednu klimu ili da prvo završimo renoviranje. Na kraju smo odlučili da uradimo instalacije, pa da kasnije ugradimo dve. Nećemo farbati klime, već ćemo staviti tapete da se bolje uklope - objašnjava.

Foto: Tik Tok Printscreen/mmmoanna

Plan za naredni period je jasan - završetak gletovanja, naručivanje tapeta za spavaću sobu, krečenje i postavljanje laminata.

Inače, Anja i njen suprug su kuću kupili u avgustu 2025. godine i od tada ne staju. Već su sredili struju, popravili krov, očistili dvorište, sredili kupatilo i napravili osnovne uslove za život.

- Polako učimo kako da živimo u ovoj kući i navikavamo se na seoski život - kaže ona.

Ruskinja Anja kupila je kuću kod Sombora i planira da je renovira za 15.000 evra. Foto: Tik Tok Printscreen/mmmoanna

Pre dolaska u Srbiju, Anja je u Rusiji vodila radnju za pečate i štambilje, a danas radi kao frilens UI/UX dizajner. Kreativnost, kaže, sada najviše koristi u uređenju doma, gde često kombinuje nove stvari sa vintidž komadima koje pronalazi na buvljacima.

Njihov cilj nije luksuz, već funkcionalan i topao dom - i novi početak daleko od gradske gužve.

Ruskinja Anja kupila je kuću kod Sombora za 20.000 evra, a prvo uzela da sređuje kupatilo. Foto: Tik Tok Printscreen/mmmoanna

I dok jedni smatraju da sa 15.000 evra mogu da završe sve što su zamislili, drugi upozoravaju da renoviranje stare kuće uvek donosi nepredviđene troškove.