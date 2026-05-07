Ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je u sredu svečanom obeležavanju krsne slave Generalštaba Vojske Srbije, Svetog velikomučenika Georgija – Đurđevdana, u kasarni "Banjica 2" u Beogradu.

Čestitajući slavu domaćinu, načelniku Generalštaba generalu Milanu Mojsiloviću, i njegovim saradnicama, ministar odbrane je istakao da današnjim okupljanjem negujemo tradiciju, ali i potvrđujemo vrednosti koje našu vojsku, ali i narod, oblikuju od davnina.

- Sveti Georgije, i sam vojnik, simbol je hrabrosti, časti i spremnosti na najveću žrtvu zarad višeg cilja. Upravo u tim vrednostima prepoznajemo snažne temelje na kojima počivaju naša vojska i naš narod – odlučnost, dostojanstvenost i pravdoljublje – rekao je ministar Gašić i poželeo pripadnicima Generalštaba da ih duh Svetog Georgija čuva i vodi u svakom izazovu i da učini da ostanu „u svakoj odluci istrajni i u svakom delu dostojni uniforme koju nose“.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Svetu arhijerejsku liturgiju služio je episkop lipljanski i vojni Dositej uz sasluženje vojnog sveštenstva, nakon čega je usledio obred osvećenja i rezanja slavskog kolača.

U svojoj besedi episkop Dositej čestitao je slavu i istakao da je pored opremanja i modernizacije vojske, kao i obučenosti njenih pripadnika, potrebna i snažna vera koja jača duh.

- Naš narod je hristoljubiv i to je pokazao nebrojeno puta kroz istoriju. Vojničko junaštvo, nadahnuto tom verom, ostvarivalo je najuzvišenije ciljeve - rekao je episkop vojni i naglasio da je srpski narod uvek bio duboko hrišćanski izgrađen, kao i da se pre odlaska u bitku vojska pričešćivala kako bi dobila „svepobedno oružje i izuzetnu hrabrost“.

Obeležavanju slave prisustvovali su članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, direktor Združenog štaba Nacionalne garde Ohaja brigadni general Džefri Votkins, kao i pripadnici Generalštaba Vojske Srbije.