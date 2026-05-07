Slušaj vest

Princ-naslednik Filip prisustvovao je danas, zajedno sa suprugom Danicom, svetoj liturgiji povodom hramovne slave u Crkvi Svetog Đorđa na Oplencu, koju je služio mitropolit šumadijski Jovan. Molitvenom sabranju prisustvovali su i članovi porodice Karađorđević – knez Mihailo i kneginja Ljubica sa ćerkom Natalijom, upravnik Zadužbine kralja Petra I Dragan Reljić i brojni vernici.

Princ Filip Foto: Kancelarija princa Filipa

U obraćanju nakon liturgije, princ-naslednik Filip istakao je značaj vere i duhovnog nasleđa koje Opplenac simbolizuje za srpski narod i državu.

„Sveti Georgije nas uči da su vera, žrtva i istrajnost temelji na kojima se podižu i narod i država. Upravo je na tim vrednostima kralj Petar I utemeljio svoju zadužbinu na Oplencu, a kralj Aleksandar I nastavio da je gradi kao mesto duhovnog jedinstva, nacionalnog pamćenja i molitve za srpski narod“, poručio je princ Filip.

On je naglasio da Oplenac predstavlja mnogo više od porodičnog mauzoleja dinastije Karađorđević.

„Oplenac je mauzolej dinastije Karađorđević, ali i svedočanstvo naše istorije, podsetnik da se duhovno i nacionalno nasleđe čuva dostojanstveno, u slozi i veri, za pokolenja koja dolaze“, rekao je princ-naslednik.

Na kraju obraćanja, princ Filip uputio je i prazničnu poruku vernicima:
„Neka nas Sveti Georgije ukrepi u dobru, mudrosti i služenju otadžbini.“

Kurir Društvo

Ne propustiteDruštvoPrinc Filip poziva da posetite mauzolej Kraljevske porodice na Oplencu: Arhitektonski biser sa milionima mozaičnih kockica
Crkva Svetog Đorđa
DruštvoUPOZNAJTE PRINCEZU MARIJU OD SRBIJE! Ovo su PRVE FOTOGRAFIJE prinčevskog para na kojoj su zajedno sa decom (FOTO)
beba.jpg
DruštvoPALO POMIRENJE OCA I SINA: Slika pokazuje nešto što se u istoriji Karađorđevića do sada nije desilo! Evo šta će da usledi uskoro!
karadjordjevici.jpg