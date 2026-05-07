Princ-naslednik Filip prisustvovao je danas, zajedno sa suprugom Danicom, svetoj liturgiji povodom hramovne slave u Crkvi Svetog Đorđa na Oplencu, koju je služio mitropolit šumadijski Jovan. Molitvenom sabranju prisustvovali su i članovi porodice Karađorđević – knez Mihailo i kneginja Ljubica sa ćerkom Natalijom, upravnik Zadužbine kralja Petra I Dragan Reljić i brojni vernici.

U obraćanju nakon liturgije, princ-naslednik Filip istakao je značaj vere i duhovnog nasleđa koje Opplenac simbolizuje za srpski narod i državu.

„Sveti Georgije nas uči da su vera, žrtva i istrajnost temelji na kojima se podižu i narod i država. Upravo je na tim vrednostima kralj Petar I utemeljio svoju zadužbinu na Oplencu, a kralj Aleksandar I nastavio da je gradi kao mesto duhovnog jedinstva, nacionalnog pamćenja i molitve za srpski narod“, poručio je princ Filip.

On je naglasio da Oplenac predstavlja mnogo više od porodičnog mauzoleja dinastije Karađorđević.

„Oplenac je mauzolej dinastije Karađorđević, ali i svedočanstvo naše istorije, podsetnik da se duhovno i nacionalno nasleđe čuva dostojanstveno, u slozi i veri, za pokolenja koja dolaze“, rekao je princ-naslednik.

Na kraju obraćanja, princ Filip uputio je i prazničnu poruku vernicima:

„Neka nas Sveti Georgije ukrepi u dobru, mudrosti i služenju otadžbini.“