Slušaj vest

Vaskrs i Đurđevdan 2040. godine padaju istog dana, a prema crkvenim pravilima bogosluženja, poznatim kao tipik, slava Svetog Đorđa tada se ne obeležava na sam datum, već se pomera na treći dan Vaskrsa.

Kako je objasnio protonamesnik Gojko Rakas, ta pravila postoje da bi bio sačuvan liturgijski red i omogućeno dostojanstveno obeležavanje najvažnijih praznika u pravoslavnoj tradiciji.

- U tom slučaju,Đurđevdan se pomera na treći dan Vaskrsa i tada se slavi, dok svi ostali bogoslužbeni protokoli ostaju isti - istakao je otac Gojko za Newsmax Balkans.

On je dodao da se u praksi mogu primeniti i određena prilagođavanja, poput toga da se osvećenje vodice obavi ranije, da bi vernici mogli da se pripreme za praznik u skladu sa crkvenim poretkom.

Crkvena pravila

Prema njegovim rečima, takve situacije nisu toliko retke u crkvenom kalendaru i ranije su se već dešavale, pa postoji ustaljena praksa kako se tada postupa.

Đuđrevan ikona
Foto: Printscreen/Youtube

Inače, reč tipik potiče od grčke reči typikon, što znači "pravilo" ili "uputstvo" a u pravoslavlju predstavlja bogoslužbeni priručnik koji uređuje čitav poredak crkvenih službi tokom godine.

Tipik precizno određuje kako se obavljaju dnevne, nedeljne i praznične službe – od molitvi i čitanja, preko pevanja, do samog rasporeda bogosluženja. Taj poredak se vekovima čuva u Crkvi i smatra se važnim delom njene duhovne i liturgijske tradicije.

Ne propustiteDruštvoZAŠTO VELIKA SUBOTA NIJE CRVENO SLOVO: Dan uoči Vaskrsa koji se provodi u tišini i strogom postu, a jedna stvar sutra je STROGO ZABRANJENA
Velika subota

Inače, praznik Vaskrsenja Hristovog najranije se može svetkovati 4. aprila, a najkasnije 8. maja po julijanskom kalendaru.

Đurđevdan na Veliki petak

Zanimljivo, 8. maja Vaskrs je poslednji put padao 1983. godine. Svečari koji slave Đurđevdan verovatno se sećaju da im je te godine slava pala na Veliki petak, pišu Nezavisne.

Iz tog razloga, Đurđevdan je pomeren za ponedeljak 9. maja, a sledeći put takva situacija će biti 2078. godine.

Zanimljivo je i to da će se 2040. godine Vaskrs “podudarati” sa Đurđevdanom, jednom od najčešćih krsnih slava kod pravoslavnih Srba.

Kurir/ Newsmax Balkans/ Banjaluka 24.com

Ne propustiteDruštvoNa Đurđevdan na Oplencu: Princ Filip poručio da su vera i istrajnost temelji naroda i države
IMG_1379[1].jpeg
DruštvoKurir obeležio slavu Đurđevdan: Pre 23 godine izašao prvi broj najuticajnijih novina na Balkanu! Decenije u službi naroda
PHAL9495.JPG
DruštvoMisterija manastira Gornjak! Voda navire iz suve stene samo na Đurđevdan: Narod je skuplja pipetom
zoz-3102.jpg
DruštvoDanas je Đurđevdan, crveno slovo sa mnogo strogih običaja: Jedan je poseban i poštuje se vekovima, Srbi slave slavu i širom sveta izgovaraju ove reči
Ikona Đurđevdana

06.05.2026.ĐURĐEVDAN I NARODNA VEROVANJA! Izvor: kurir televizija

Vaskrs, najveći hrišćanski praznik, ove godine proslavlja se 5. maja, dan prije Đurđevdana, a u narednu deceniju i po desiće se zanimljiva kalendarska situacija kada će pravoslavci ova dva praznika svetkovati istog dana – 6. maja.

Inače, praznik Vaskrsenja Hristovog najranije se može svetkovati 4. aprila, a najkasnije 8. maja po julijanskom kalendaru.

Zanimljivo, 8. maja Vaskrs je posljedni put padao 1983. godine. Svečari koji slave Đurđevdan vjerovatno se sjećaju da im je te godine slava pala na Veliki petak., piše Nezavisne.

Iz tog razloga, Đurđevdan je pomjeren za ponedjeljak 9. maja, a sljedeći put takva situacija će biti 2078. godine.