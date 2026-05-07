Inače, praznik Vaskrsenja Hristovog najranije se može svetkovati 4. aprila, a najkasnije 8. maja po julijanskom kalendaru.

Zanimljivo, 8. maja Vaskrs je posljedni put padao 1983. godine. Svečari koji slave Đurđevdan vjerovatno se sjećaju da im je te godine slava pala na Veliki petak., piše Nezavisne.

Iz tog razloga, Đurđevdan je pomjeren za ponedjeljak 9. maja, a sljedeći put takva situacija će biti 2078. godine.