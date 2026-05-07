Mislili ste da je Đurđevdan 6. maja? E, niste u pravu! Vaskrs će ga "baciti" na ovaj datum, a evo kada i zašto
Vaskrs i Đurđevdan 2040. godine padaju istog dana, a prema crkvenim pravilima bogosluženja, poznatim kao tipik, slava Svetog Đorđa tada se ne obeležava na sam datum, već se pomera na treći dan Vaskrsa.
Kako je objasnio protonamesnik Gojko Rakas, ta pravila postoje da bi bio sačuvan liturgijski red i omogućeno dostojanstveno obeležavanje najvažnijih praznika u pravoslavnoj tradiciji.
- U tom slučaju,Đurđevdan se pomera na treći dan Vaskrsa i tada se slavi, dok svi ostali bogoslužbeni protokoli ostaju isti - istakao je otac Gojko za Newsmax Balkans.
On je dodao da se u praksi mogu primeniti i određena prilagođavanja, poput toga da se osvećenje vodice obavi ranije, da bi vernici mogli da se pripreme za praznik u skladu sa crkvenim poretkom.
Crkvena pravila
Prema njegovim rečima, takve situacije nisu toliko retke u crkvenom kalendaru i ranije su se već dešavale, pa postoji ustaljena praksa kako se tada postupa.
Inače, reč tipik potiče od grčke reči typikon, što znači "pravilo" ili "uputstvo" a u pravoslavlju predstavlja bogoslužbeni priručnik koji uređuje čitav poredak crkvenih službi tokom godine.
Tipik precizno određuje kako se obavljaju dnevne, nedeljne i praznične službe – od molitvi i čitanja, preko pevanja, do samog rasporeda bogosluženja. Taj poredak se vekovima čuva u Crkvi i smatra se važnim delom njene duhovne i liturgijske tradicije.
Inače, praznik Vaskrsenja Hristovog najranije se može svetkovati 4. aprila, a najkasnije 8. maja po julijanskom kalendaru.
Đurđevdan na Veliki petak
Zanimljivo, 8. maja Vaskrs je poslednji put padao 1983. godine. Svečari koji slave Đurđevdan verovatno se sećaju da im je te godine slava pala na Veliki petak, pišu Nezavisne.
Iz tog razloga, Đurđevdan je pomeren za ponedeljak 9. maja, a sledeći put takva situacija će biti 2078. godine.
Zanimljivo je i to da će se 2040. godine Vaskrs “podudarati” sa Đurđevdanom, jednom od najčešćih krsnih slava kod pravoslavnih Srba.
Kurir/ Newsmax Balkans/ Banjaluka 24.com
Zanimljivo, 8. maja Vaskrs je posljedni put padao 1983. godine. Svečari koji slave Đurđevdan vjerovatno se sjećaju da im je te godine slava pala na Veliki petak., piše Nezavisne.
Iz tog razloga, Đurđevdan je pomjeren za ponedjeljak 9. maja, a sljedeći put takva situacija će biti 2078. godine.