Na prestižnom Future & AI Summitu 2026 medijski sponzor je i Kurir, a naša novinarka Jelena S. Spasić moderirala je panel "Kako živeti večno?". Kurir putem svih svojih platformi pokazuje da je medij koji ide u korak sa savremenim tokovima, a istovremeno je, kao jedan od lidera u srpskom medijskom prostoru, svestan odgovornosti da upotrebu najnaprednijih veštačkih tehnologija rasvetli sa svih aspekata kako bi široka javnost bila upoznata sa njihovim ispravnim korišćenjem na sopstvenu dobrobit.

- Ne samo da smo na panelu upoznati sa zaista revolucionarnim presonalizovanim pristupima koje stručnjacima omogućava AI koristeći različite podatke o pojedincu, a što treba da dovede do jedinstvenog "recepta" ponašanja i življenja za svakoga ponaosob, već smo čuli i izuzetno važne argumente zašto ne smemo koristiti veštačku inteligenciju da se sami "lečimo". Svedoci smo da famozni Chat GPT mnogi konsultuju za sve, pa i "lečenje", a veštačka inteligencija je mnogo kompleksnija i šira stvar od ovog našeg novog najboljeg druga. I što je najvažnije, i potencijalno opasna ako se upotrebljava na svoju ruku. Naši panelisti, koji su vrhunski stručnjaci u svojoj oblasti, naglasili su da AI ne može i neće zameniti lekara, već će upravo tom lekaru biti pomoć pri konačnom određivanju terapije i načina lečenja. Ne smemo se igrati sopstvenim zdravljem i misliti da je veštačka inteligencija "pametna mašina" koja ima rešenje za sve. Nudi dosta mogućnosti, ali i traži čoveka od znanja da je upotrebi na valjan način - kaže Jelena S. Spasić, koja se nada da ćemo već na sledećem Future & AI Summitu 2027 videti i još značajnih rezultata istraživanja naših stručnjaka o upotrebi AI kod prevencije i lečenja kardiovaskularnih oboljenja, o čemu se, takođe, diskutovalo.