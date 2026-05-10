Kumstvo je u srpskoj tradiciji svetinja, odnos koji bi trebalo da traje ceo život i da bude jači čak i od prijateljstva. Ipak, jedna objava na mreži X otvorila je pravu malu polemiku među Srbima o tome šta se zapravo dešava kada se prijateljstvo "ozvaniči" kumstvom. Dok jedni tvrde da su sa kumovima postali još bliži, drugi priznaju da su se upravo nakon venčanja udaljili, neki čak zauvek.

U srpskoj kulturi kum nije samo svedok na venčanju ili osoba koja drži dete na krštenju. Kumstvo se vekovima smatra posebnim odnosom poverenja, poštovanja i međusobne podrške. Nekada se kum nasleđivao, pa su porodice generacijama održavale isto kumstvo, dok danas mnogi biraju najbolje prijatelje, kolege ili ljude sa kojima dele najvažnije životne trenutke.

Ipak, upravo taj prelazak iz prijateljstva u formalno kumstvo često ume da promeni odnose. Neki smatraju da se očekivanja povećavaju, drugi da bliskost postaje opterećenje, a treći da tek tada vide pravo lice ljudi koje su izabrali za kumove.

Jedna korisnica mreže X postavila je pitanje:

- Da li ste u boljim ili lošijim odnosima sa kumom od kada ste se okumili?

Odgovori su pokazali koliko iskustva mogu da budu različita.

- Lošijim milion posto... Da sam znao da odbijem kumstvo na vreme - glasio je jedan od komentara koji je izazvao mnogo reakcija.

Neki navode da ih je život jednostavno udaljio:

- U okej, mada smo sve u različitim gradovima, čak i državama, pa je nekako nezgodno za viđanje, a ja nisam baš tip da se kucka na poruke, više volim kafu uživo.

Bilo je i onih koji tvrde da im je kumstvo dodatno učvrstilo odnos:

- Najboljim. Kuma mi je cimerka iz studentskih dana, svaki dan se čujemo. Prošlo skoro 30 godina.

Međutim, pojedini komentari otkrili su i mnogo bolnije priče o razočaranju i prekidu dugogodišnjih odnosa.

- Tri meseca nakon svadbe, na kojoj sam joj kumovala, prolazila sam kroz najteži period. Nije me pitala kako sam, da li mi treba nešto. Od tad smo na distanci. Jednom godišnje se možda čujemo.

Jedna žena priznala je da je posle višedecenijskog prijateljstva potpuno prekinula kontakt sa kumom:

- Nažalost lošijim. Posle više od 40 godina prijateljstva i 20 godina kumstva, prekinula sam kontakt.

Krštena kuma slala fotke mužu

Najviše pažnje privukao je komentar korisnice koja tvrdi da su je loša iskustva potpuno razuverila u ideju kumstva sa bliskim prijateljima:

- Sa svakom sam se udaljila. Rekla sam svima, birajte za kumu onu drugaricu koju više ne želite da vidite. Moja krštena kuma slala je svoje fotografije mom mužu. A druga venčana kuma, kada je počela da radi u ozbiljnoj firmi, zaključila je da ja više nisam njen nivo.