U Rafineriji nafte Pančevo u aprilu je značajno povećan obim prerade sirove nafte i poluproizvoda čime kompanija NIS doprinosi energetskoj stabilnosti Republike Srbije i urednom snabdevanju tržišta. U prethodnom mesecu u rafineriji je ukupno prerađeno 336 hiljada tona sirove nafte, što je 11,3 odsto više u poređenju sa martom tekuće godine. Na ovaj način proizvedene su veće količine najvrednijih goriva (benzina i dizela), dok je proizvodnja mlaznog goriva JET A-1 uvećana 71,7 odsto u odnosu na mart.

Zahvaljujući kontinuiranoj modernizaciji, visokom nivou tehnološke opremljenosti prerađivačkih kapaciteta i fleksibilnosti da se brzo i efikasno prilagodi promenama u korpi nafte za preradu, Rafinerija nafte u Pančevu je jedna od najmodernijih u regionu. Od 2009. godine u Rafineriju je investirano više od 1,4 milijarde evra čime je omogućena proizvodnja goriva najvišeg kvaliteta uz poštovanje strogih domaćih i evropskih ekoloških propisa. Između ostalog, ove godine se navršava šest godina od početka rada postrojenja za duboku preradu sa tehnologijom odloženog koksovanja koje je omogućilo proizvodnju većih količina najvrednijih derivata, kao i početak proizvodnje naftnog koksa u našoj zemlji.

„Kontinuirani rad Rafinerije nafte u Pančevu značajan je za energetsku stabilnost Republike Srbije i uredno snabdevanje domaćeg tržišta. Zbog toga naši prioriteti ostaju nesmetani nastavak proizvodnje i dalji razvoj prerađivačkih postrojenja, uz realizaciju projekata za povećanje energetske efikasnosti i digitalizaciju. Takođe, želim da zahvalim svim zaposlenima u rafineriji, kojih sa pratećim službama ima oko 1.700, na naporima koje ulažu u kompleksnim uslovima za poslovanje“, rekao je Vladimir Gagić, direktor Bloka „Prerada“ kompanije NIS.

Pored toga što je jedna od najmodernijih, pančevačka Rafinerija danas je i među ekološki najnaprednijim rafinerijama u ovom delu Evrope. U oblast zaštite životne sredine od 2009. godine je uloženo 95 miliona evra. Takođe, Rafinerija u Pančevu je prvo energetsko postrojenje u Republici Srbiji koje je od nadležnih državnih organa ishodovalo IPPC dozvolu kojom se potvrđuje da su proizvodni procesi usklađeni sa najvišim domaćim i evropskim ekološkim standardima.