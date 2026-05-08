Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vernici danas se molitveno sećaju svetog apostola i jevanđeliste Marka, jednog od najbližih učenika Hristovih, propovednika Jevanđelja i prvog episkopa Aleksandrije. Njegov praznik, Markovdan, u narodu je duboko ukorenjen kao dan molitve, sećanja i duhovne snage, posvećen svetitelju koji je svojim životom i stradanjem utkao temelje hrišćanske vere u mnogim krajevima tada poznatog sveta.

Sveti Marko bio je saputnik i duhovni učenik svetog apostola Petra, koji ga u svojim poslanicama naziva "sinom po duhu". Upravo u Rimu, na molbu vernih, Marko piše Jevanđelje koje nosi njegovo ime, svedočeći o životu, čudima i učenju Isusa Hrista. To sveto delo apostol Petar je potvrdio kao istinito i verodostojno, preporučivši ga vernicima kao temelj vere i propovedi.

Po zapovesti apostola Petra, Sveti Marko odlazi u Egipat, zemlju u kojoj je u to vreme vladala duboka ukorenjenost idolopoklonstva, magije i neznabožačkih kultova. U Aleksandriji, jednom od najvećih centara antičkog sveta, započinje njegovo veliko misionarsko delo. Propoveda Jevanđelje, krštava vernike, osniva Crkvu i postavlja njenu prvu hijerarhiju — episkope, sveštenike i đakone, gradeći temelje hrišćanstva u sredini koja je bila duhovno zatvorena i neprijateljski nastrojena.

Njegova reč, međutim, nije ostajala samo na propovedi. Predanje svedoči da je Sveti Marko činio brojna čudesa — isceljivao bolesne, vraćao vid slepima i oslobađao ljude od nečistih sila. Upravo zbog toga, broj vernih se iz dana u dan povećavao, dok je njegov uticaj u narodu postajao sve veći, što je izazivalo gnev neznabožačkih vlasti i sveštenika starih kultova.

Zbog širenja hrišćanstva, Sveti Marko biva progonjen, hapsen i izložen teškim mukama. Više puta je bio primoran da napušta Aleksandriju, ali se uvek vraćao, nastavljajući svoje delo među vernicima. Predanje posebno opisuje njegovo stradanje u vreme Vaskrsa, kada je ponovo uhvaćen, vezan i vučen po ulicama grada, uz povike i poniženja. Teško ranjen, bačen je u tamnicu, ali i tamo ostaje u molitvi i duhovnoj snazi.

U noći njegovog stradanja, prema predanju, javlja mu se anđeo Gospodnji, a potom i sam Hristos, koji ga hrabri i utvrđuje pred smrt. Sledećeg dana, ponovo je izvučen iz tamnice i mučen na isti način, dok je izgovorio svoje poslednje reči: "U ruke Tvoje, Gospode, predajem duh svoj", i tako je skončao svoj zemaljski život mučeničkom smrću.

Njegove svete mošti hrišćani su sahranili sa velikim poštovanjem, a kroz vekove su postale mesto molitve i duhovne utehe vernika. Predanje ga pamti kao čoveka neustrašive vere, apostola koji je prvi doneo hrišćanstvo u Egipat i jednog od najvažnijih pisaca novozavetne tradicije.

Običaji i verovanja

Verovalo se da će onoga ko se danas ogreši i ne ispoštuje apostola Marka stići kazna u vidu oluja i gromova koji će mu uništiti imanje. Zato na današnji dan zemljoradnici ništa ne rade na svojim njivama.

Ovo se smatra „blagim danom”, vremenom za odmor i molitvu. Ova tradicija se prenela i na ostala zanimanja - danas nikako ne treba raditi jer se veruje da Sveti Marko hoda svetom sa korpom punom grada, pa onom ko radi šalje nevreme koje će ga pratiti preko cele godine.

Takođe, ovo je loš dan za spavalice! Na ovaj dan, veruje narod, nikako ne valja dremati preko dana jer će se onda biti bunovan, pospan i bolešljiv preko cele godine. Izuzetak su oni koji su već „zgrešili” i spavali na Đurđevdan - oni treba da odremaju neko vreme i na Markovdan jer će tako „poništiti dejstvo” pređašnjeg sna i neće ih stići „kazna”.

Iako su se vremena promenila, mnoga narodna verovanja i dalje se prenose s kolena na koleno. Zа mnoge porodice Markovdan je dan kada se zastane, odmori i sa poštovanjem obeleži praznik.