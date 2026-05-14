"E to je pravi razlog za slavlje"

Veliki broj građana svoje stambeno životno pitanje rešava uz dugoročno zaduženje. Nakon osnivanja porodice, odluka o kupovini kuće ili stana je logičan sled.

U uslovima visokih cena nekretnina, kredit ostaje najčešći put do vlastitog doma.

Za mnoge porodice, to znači godine odricanja, pažljivog planiranja budžeta i prilagođavanja svakodnevnog života obavezama prema banci.

Upravo zato, trenutak kada se poslednja rata uplati ima ne samo finansijsku, već i psihološku težinu.

Tako se poslednjih dana društvenim mrežama deli video koji pokazuje koliko je za mnoge građane emotivan trenutak kada konačno otplate stambeni kredit.

Naime, jedan muškarac objavio je snimak na TikToku na kojem, zajedno s porodicom, slavi isplatu kredita za kuću, uz tortu simbolično ukrašenu natpisom "Kredit - 0".

"E to je pravi razlog za slavlje", "Ništa originalnije dugo nisam video", "Ovo je najbolji video u poslednje vreme, sa srećom ti bilo", "Da ste živi i zdravi. Sada živite u veselju", samo su neki od komentara ispod videa.