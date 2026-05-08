Znamo da sve vozače interesuje koje su trenutne i najnovije cene goriva i benzina u Grčkoj, Severnoj Makedoniji i Bugarskoj (obzirom na to da deo turista za Grčku putuje preko Bugarske). U tekstu vam prenosimo takođe informacije o CNG gorivu - gde na putu do Grčke možete natočiti CNG metan i spisak CNG pumpi u Grčkoj, radno vreme i lokacije ovih pumpi na mapi.

Tabele ispod prikazuju najnovije cene po litru benzina 95 oktana, običnog dizela i drugih goriva na pumpama u Grčkoj, Severnoj Makedoniji i Bugarskoj. Na osnovu navedenih cena lako možete izračunati koliko košta put do Grčke.

Cene goriva i benzina su u 2026. godini i dalje povoljnije u Severnoj Makedoniji nego u Grčkoj. Zato savetujemo da ukoliko u Grčku putujete svojim kolima, rezervoar dopunite na nekoj od poslednjih pumpi pre dolaska na makedonsko-grčku granicu.

U tabelama su maloprodajne cene goriva na pumpama, uključujući sve poreze i naknade. Informacije ćemo ažurirati, a uvek ih možete sami proveriti ovde, samo unesite ime zemlje.

Trenutne cene benzina u Grčkoj 2026.

Jeftinije gorivo u Severnoj Makedoniji neo u Grčkoj

Cene goriva u Grčkoj variraju u zavisnosti od regije i benzinske stanice. Prikazane cene su informativnog karaktera i odnose se na prosečne vrednosti 2026. godine. Za najtačnije informacije preporučuje se provera na licu mesta ili putem aplikacija kao što su FuelGR i MyFuel.

• Aegean – benzin 2.026 € | dizel 1.916 € | TNG 1.347 €

• Avin – benzin 2.012 € | dizel 1.872 € | TNG 1.340 €

• BP – benzin 2.026 € | dizel 1.894 € | TNG 1.331 €

• Cyclon – benzin 2.012 € | dizel 1.878 € | TNG 1.325 €

• EKO – benzin 2.038 € | dizel 1.910 € | TNG 1.318 €

• Jetoil – benzin 1.984 € | dizel 1.826 € | TNG 1.212 €

• Revoil – benzin 2.022 € | dizel 1.924 € | TNG 1.307 €

• Shell – benzin 2.024 € | dizel 1.887 € | TNG 1.332 €

• Silk Oil – benzin 2.031 € | dizel 1.936 € | TNG 1.316 €

• Elin – benzin 2.035 € | dizel 1.948 € | TNG 1.329 €

Trenutne cene benzina u S. Makedoniji

Cene benzina u Severnoj Makedoniji

Trenutne cene benzina u Bugarskoj

• Petrol – benzin 1.51 € | dizel 1.80 € | LPG 0.83 € | CNG 1.29 €

• Lukoil – benzin 1.49 € | dizel 1.79 € | LPG 0.82 € | CNG 1.14 €

• Shell – benzin 1.52 € | dizel 1.79 € | LPG 0.83 €

• Eko – benzin 1.51 € | dizel 1.82 € | LPG 0.83 € | CNG 1.29 €

• OMV – benzin 1.50 € | dizel 1.78 € | LPG 0.81 €

• Rompetrol – benzin 1.49 € | dizel 1.81 € | LPG 0.82 €

• Kruiz (Круиз) – benzin 1.46 € | dizel 1.74 € | LPG 0.79 €

• Eko Petrol (Еко Петрол) – benzin 1.43 € | dizel 1.74 € | LPG 0.78 €

• Dieselor – benzin 1.44 € | dizel 1.76 € | LPG 0.79 €

Gde natočiti CNG metan? Gde se nalaze pumpe za metan na putu za Grčku?

CNG (komprimovani prirodni gas), poznat i kao metan, je popular izbor goriva zbog svoje ekološke prihvatljivosti i niže cene u odnosu na benzin i dizel. Međutim, jedna od glavnih prepreka za vozače koji koriste CNG jeste ograničen broj stanica za točenje.