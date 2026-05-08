Keramičari u Srbiji danas mogu da zarade i nekoliko hiljada evra mesečno, ali majstori upozoravaju da iza dobre zarade stoje fizički naporan rad, neizvesni uslovi na gradilištima i tempo koji ne trpi pauzu.

Dok cene postavljanja pločica u unutrašnjosti zemlje idu od 10 do 12 evra po kvadratu, u Beogradu dostižu i do 18 evra, pa se među građanima sve češće otvara pitanje koliko zapravo zarađuju keramičari i da li je to danas jedan od najisplativijih zanata u Srbiji?

Keramičar iz Leskovca K. M. kaže za Kurir da zarada najviše zavisi od obima posla, grada u kojem se radi i dogovora sa investitorima.

- U Beogradu su cene više i idu u proseku od 15 do 18 evra. Sve je stvar dogovora, ukoliko se rade veliki lokali cena pada, ali što se tiče zgrada i stanova ovo su okvirne cifre. Ukoliko se redovno radi zaista može dobro da se zaradi, zimi su teži uslovi zbog hladnoće, ali proleće, leto i jesen su idealni - objašnjava K. M.

Posao bez fakultetske diplome

Prednosti ovog posla, prema rečima majstora, jesu velika potražnja i mogućnost dobre zarade čak i bez fakultetske diplome. Iskusni keramičari često imaju zakazane poslove mesecima unapred, a oni koji formiraju svoje ekipe mogu značajno da povećaju prihode. Ipak, mana ne manjka jer je posao fizički zahtevan, radi se na kolenima, često u prašini i teškim uslovima, dok prihodi zavise od kontinuiteta angažmana i građevinske sezone.

Upravo zbog toga na društvenim mrežama povela se žustra rasprava o tome koliko keramičari zaista mogu da zarade.

Na Redditu je jedan korisnik postavio pitanje:

Mesečna zarada

- Keramičar koliko zarađuje mesečno u Srbiji? Odgovori su pokazali koliko su iskustva različita.

- Zarađuje po kvadratu uglavnom, koliko radiš toliko i zaradiš. Ako radiš na dnevnicu može da bude 80 do 130 evra najčešće. Mesečno možeš da izađeš lepo, a ako malo širiš posao, radnici i ekipa, samo nebo je granica - napisao je jedan korisnik.

Drugi dodaje da ozbiljni keramičari danas teško rade za manje od 16 evra po kvadratu.

- Organizovan keramičar nije ispod 3.000 evra mesečno. A ko ne ume da se organizuje može ceo mesec da radi i da izađe jedva hiljadu evra - navodi se u jednom od komentara.