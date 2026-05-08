Jeftine aviokarte poslednjih godina postale su spas za mnoge putnike željne putovanja, ali ono što na prvi pogled deluje kao odlična ponuda često krije jedno veliko ograničenje - karta uglavnom uključuje samo mali kabinski prtljag.

Sve ostalo dodatno se naplaćuje, a cene kofera neretko budu skuplje od samog leta.

Zbog toga su društvene mreže prepune trikova i saveta kako da se "prevari sistem", pa putnici smišljaju najrazličitije načine da sa sobom ponesu više stvari, a da pritom ne plate dodatni prtljag.

Foto: RONALD WITTEK/EPA

Jedan od najčešćih trikova jeste punjenje džepova i jakni. Putnici pred ukrcavanje u džepove ubacuju punjače, kozmetiku, donji veš, kablove, pa čak i manje elektronske uređaje.

Neki oblače i po nekoliko slojeva garderobe kako bi uštedeli prostor u rancu, pa nije neobično videti putnike koji usred leta skidaju dve dukserice i zimsku jaknu.

Posebno popularan postao je trik sa putnim jastukom za vrat. Umesto punjenja, mnogi ga napune majicama, čarapama i drugim sitnicama, pa na prvi pogled izgleda kao sasvim običan jastuk za putovanje.

Neki koriste i duty free kese, računajući na to da osoblje uglavnom neće detaljno proveravati šta se u njima nalazi, dok drugi biraju mekane torbe koje mogu da "uguraju" u merač dimenzija na gejtu.

Iskusni putnici imaju još jednu taktiku - tokom vaganja ručnog prtljaga iz torbe izvade laptop, foto-aparat ili power bank i prebace ih u ruke ili džepove, a nakon provere sve vrate nazad.

Foto: Seth Wenig/AP

Ipak, ovakvi trikovi ne prolaze uvek bez problema. Niskobudžetne aviokompanije poslednjih godina postale su znatno strože kada je reč o kontroli prtljaga, pa osoblje na gejtu često proverava dimenzije i težinu torbi. Ako prtljag ne odgovara pravilima, putnici mogu biti primorani da plate dodatnu naknadu na licu mesta - i to po znatno višoj ceni nego prilikom online kupovine.

Uprkos tome, želja da se uštedi često je jača od rizika, pa internet svakodnevno dobija nove "tajne metode" za unošenje više stvari u avion bez dodatnog plaćanja.

Evo šta se najčešće radi:

Punjenje džepova i jakni

Ljudi stavljaju u džepove:

punjače,

kablove,

kozmetiku,

donji veš,

čarape,

power bank,

čak i manje foto-aparate ili parfeme.

Nošenje više slojeva odeće

Pred ukrcavanje obuku:

duks,

jaknu,

dodatnu trenerku,

patike oko vrata ili zakačene za ranac.

Posle u avionu sve skinu

Putni jastuk pun garderobe

Ovo je postao poznat trik - ljudi izvade punjenje iz jastuka za vrat i napune ga majicama i vešom. Spolja izgleda kao obican jastuk.

Duty free kese

Nakon prolaska kontrole kupe nešto sitno u duty free prodavnici i u tu kesu ubace još svojih stvari, jer osoblje često ne proverava detaljno sadržaj.

"Lični predmeti"

Foto: Stefan Jokić

Mnoge kompanije dozvoljavaju mali ranac ili torbu za laptop. Ljudi koriste mekane torbe koje mogu da se "naguraju" u merač dimenzija. Teže stvari prebace u džepove dok traje provera.

Ako vagaju ručni prtljag:

izvade laptop,

stave power bank u džep,

nose kameru u ruci,

obuku jaknu sa stvarima.

Posle vraćaju u torbu.

Kese sa aerodroma

Na nekim aerodromima prolazi i obična papirna kesa sa hranom ili stvarima "za let", iako formalno nije dozvoljen dodatni komad.

Ali postoje i rizici: