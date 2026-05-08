Ako vidite ovo na aerodromu, znajte da je prevara! Masovno nose jastuke oko vrata, a unutra nije ono što mislite: Ovako putnici varaju sistem!
Jeftine aviokarte poslednjih godina postale su spas za mnoge putnike željne putovanja, ali ono što na prvi pogled deluje kao odlična ponuda često krije jedno veliko ograničenje - karta uglavnom uključuje samo mali kabinski prtljag.
Sve ostalo dodatno se naplaćuje, a cene kofera neretko budu skuplje od samog leta.
Zbog toga su društvene mreže prepune trikova i saveta kako da se "prevari sistem", pa putnici smišljaju najrazličitije načine da sa sobom ponesu više stvari, a da pritom ne plate dodatni prtljag.
Jedan od najčešćih trikova jeste punjenje džepova i jakni. Putnici pred ukrcavanje u džepove ubacuju punjače, kozmetiku, donji veš, kablove, pa čak i manje elektronske uređaje.
Neki oblače i po nekoliko slojeva garderobe kako bi uštedeli prostor u rancu, pa nije neobično videti putnike koji usred leta skidaju dve dukserice i zimsku jaknu.
Posebno popularan postao je trik sa putnim jastukom za vrat. Umesto punjenja, mnogi ga napune majicama, čarapama i drugim sitnicama, pa na prvi pogled izgleda kao sasvim običan jastuk za putovanje.
Neki koriste i duty free kese, računajući na to da osoblje uglavnom neće detaljno proveravati šta se u njima nalazi, dok drugi biraju mekane torbe koje mogu da "uguraju" u merač dimenzija na gejtu.
Iskusni putnici imaju još jednu taktiku - tokom vaganja ručnog prtljaga iz torbe izvade laptop, foto-aparat ili power bank i prebace ih u ruke ili džepove, a nakon provere sve vrate nazad.
Ipak, ovakvi trikovi ne prolaze uvek bez problema. Niskobudžetne aviokompanije poslednjih godina postale su znatno strože kada je reč o kontroli prtljaga, pa osoblje na gejtu često proverava dimenzije i težinu torbi. Ako prtljag ne odgovara pravilima, putnici mogu biti primorani da plate dodatnu naknadu na licu mesta - i to po znatno višoj ceni nego prilikom online kupovine.
Uprkos tome, želja da se uštedi često je jača od rizika, pa internet svakodnevno dobija nove "tajne metode" za unošenje više stvari u avion bez dodatnog plaćanja.
