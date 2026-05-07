Slušaj vest

Na Odseku za biomedicinski potpomognutu oplodnju Opšte bolnice u Valjevu svake godine na svet stigne i do 30 beba – celo jedno školsko odeljenje. Uspeh za čistu peticu! Kako bi budućim roditeljima pružila još snažniju podršku na putu do potomstva, Fondacija Mozzart je na adresu ove ustanove uputila donaciju medicinske opreme koja će značajno unaprediti preciznost i efikasnost dijagnostike i povećati uspešnost procedura vantelesne oplodnje.

https://www.instagram.com/reel/DX9IhatotMD/?igsh=NTVubjBreTRrb2kz Kada kročite u prostorije ovog odeljenja, osetite neku posebnu energiju. Zidovi hodnika ispunjeni su najlepšim svedočanstvima uspeha – fotografijama nasmejanih beba. Medicinsko osoblje ne nudi samo svoju stručnost već i osmeh, nadu, podršku i lepu reč. Samo oni znaju koliko priča se tu rodilo. Neke su imale srećan kraj, neke nisu. Ali, kažu, važno je ne odustajati i ne gubiti nadu. Na putu do najvažnijeg cilja presudan je ljudski faktor, ali dobra i moderna oprema takođe je neizostavna u celom procesu.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC

„Donacija Fondacije Mozzart obuhvata ultrazvučni aparat koji će se koristiti za folikulometriju i praćenje trudnoća koje su ostvarene postupcima vantelesne oplodnje. Takođe, deo donirane opreme je i u našoj embriološkoj laboratoriji. Sigurni smo da će ova donacija doprineti boljem kvalitetu rada i povećanoj uspešnosti same procedure, na naše i zadovoljstvo naših pacijenata“, istakao je dr Predrag Miholjčić, subspecijalista fertiliteta i steriliteta. Odsek postoji od 2013. godine i do sada je rođeno gotovo 700 beba. Već 13 godina tu se rađaju priče koje menjaju živote. Priče o dugo očekivanim trudnoćama, prvim otkucajima srca i bebama koje su danas već u školskim klupama.

„Od prvog kontakta smo znali koliko je ovde podrška važna i da želimo da budemo deo ovako značajne inicijative. Tema vantelesne oplodnje, beba i generalno nataliteta, za nas ima nemerljiv značaj jer znamo koliko nade, strpljenja i snage stoji iza svakog početka. Dolazak u Centar za vantelesnu oplodnju u Valjevu ostavio je na nas veoma jak utisak, najviše zbog ljudi. Tim, na čelu sa doktorom Peđom, deluje posvećeno i sigurno, a atmosfera je veoma topla i podržavajuća. Kada ovakav tim dobije novu i savremenu opremu znate da činite pravu i važnu stvar”, poručila je Milica Čakajac iz Fondacije Mozzart.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC

Parovima koji se suočavaju sa ovim izazovom dr Miholjčić poručuje da što pre potraže pomoć. Ako problem postoji duže od 12 meseci, ili za starije parove, duže od šest meseci, obavezan je pregled subspecijaliste za fertilitet i sterilitet i dalje procedure u dijagnostici i lečenju. Doktor ističe da je najvažnije na vreme uočiti problem i prihvatiti da je to stanje za koje postoji rešenje, a nagrada je ona najveća – formiranje porodice i potomstva.