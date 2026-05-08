Ako želite da ostvarite popust od 30 odsto na redovnu voznu cenu za kupovinu voznih karata u unutrašnjem saobraćaju potrebno je da kupite karticu “Srb plus” koja se izdaje na ime korisnika i nije prenosiva. Кartica je namenjena odraslima (iznad 14 godina starosti) i đacima/studentima do 26 godina starosti.

Cena kartice "Srb plus" za odrasle je 800,00 dinara, a za đake/studente je 400,00 dinara. Кartica važi godinu dana. Da bi prilikom kupovine karata ostvarili popust od 30 odsto potrebno je pokazati "Srb plus" karticu kondukteru ili službeniku na blagajni.