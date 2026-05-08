Popust je značajan: Evo kako u Srbiji možete da putujete vozom za manje para
Ako želite da ostvarite popust od 30 odsto na redovnu voznu cenu za kupovinu voznih karata u unutrašnjem saobraćaju potrebno je da kupite karticu “Srb plus” koja se izdaje na ime korisnika i nije prenosiva. Кartica je namenjena odraslima (iznad 14 godina starosti) i đacima/studentima do 26 godina starosti.
Cena kartice "Srb plus" za odrasle je 800,00 dinara, a za đake/studente je 400,00 dinara. Кartica važi godinu dana. Da bi prilikom kupovine karata ostvarili popust od 30 odsto potrebno je pokazati "Srb plus" karticu kondukteru ili službeniku na blagajni.
“Srb plus” kartica može da se kupi na blagajnama sledećih stanica: Beograd Centar, Кraljevo, Užice, Priboj, Valjevo, Niš, Zaječar, Aleksinac, Jagodina, Palanka, Požarevac, Vršac, Pančevo varoš, Zrenjanin, Stara Pazova, Inđija, Ruma, Novi Sad-Petrovaradin, Novi Sad - na autobuskoj stanici na šalteru 19, Sombor i Subotica. Da bi se kartica izradila potrebno je poneti lični dokument sa fotografijom na uvid, piše Balkan trip.