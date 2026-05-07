Svečanost povodom obeležavanja 200 godina postojanja mitrovačke bolnice, danas Zdravstveni centar Sremska Mitrovica, održana je danas u hotelu Srem u Sremskoj Mitrovici.

Događaju su prisustvovali državni sekretar Ministarstva zdravlja, bivši direktori ove zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici, kao i gradonačelnik Sremske Mitrovice.

Bolnica u Sremskoj Mitrovici osnovana je još 1826. godine, najpre kao vojna bolnica, a tokom dva veka razvila se u jednu od ključnih zdravstvenih ustanova u Sremu.

200 godina bolnice u Sremskoj Mitrovici

Danas funkcioniše kao deo Zdravstvenog centra i pokriva veliki broj medicinskih oblasti, od opšte medicine do specijalističkih pregleda i dijagnostike.

V.d. direktor Zdravstvenog centra, Vojislav Mirnić, rekao je da se paralelno sa jubilejom radi na daljem unapređenju usluga:

- Radimo na strateškim planovima razvoja kako bismo građanima obezbedili kvalitetniju zdravstvenu zaštitu. U planu je otvaranje ambulante ‘Senior 60+’, namenjene starijim sugrađanima, gde će biti dostupni lekar opšte prakse, laboratorija i dijagnostika, uključujući ultrazvuk - rekao je Mirnić.

On je najavio i uvođenje mobilne ambulante koja će obilaziti sela u kojima lekar nije svakodnevno dostupan.

- Biće to specijalizovano vozilo sa EKG aparatom i ultrazvukom, kako bi i građani u udaljenim mestima imali osnovnu zdravstvenu zaštitu - dodao je.

Kako je istaknuto, jedan od najvažnijih projekata je i uvođenje magnetne rezonance, koja će po prvi put biti dostupna u Sremskoj Mitrovici.

- Postupak javne nabavke je u toku, a očekujemo da aparat stigne u septembru - naveo je Mirnić.

Zamenik direktora, dr Adil Elhag, podsetio je da je nedavno završen proces spajanja Doma zdravlja i bolnice u jedinstveni zdravstveni centar.

- Proces je bio složen i podrazumevao je obimnu dokumentaciju i procedure, ali smo ga završili i sada funkcionišemo kao jedinstvena ustanova - rekao je Elhag.

On je najavio i dodatne usluge za građane, uključujući razvoj mobilnih i specijalizovanih ambulanti, kao i unapređenje dostupnosti dijagnostike.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja, prof. dr Ferenc Vicko, ocenio je da je reč o značajnom jubileju:

- Ovo je veliki jubilej – 200 godina postojanja je velika stvar. Mislim da bolnica zaslužuje da nastavi da se razvija i da i u budućnosti pruža kvalitetnu zdravstvenu zaštitu građanima - rekao je Vicko.

Bolnica u Sremskoj Mitrovici danas predstavlja osnovu zdravstvene zaštite za građane grada i okolnih mesta, a najavljeni projekti trebalo bi da dodatno unaprede dostupnost i kvalitet usluga.

