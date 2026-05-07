Obilazak tenkovskog bataljona u Sremskoj Mitrovici: Mojsilović ukazao na značaj dobro opremljenih, modernizovanih i obučenih tenkovskih jedinica (FOTO)
Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović obišao je danas 15. tenkovski bataljon Prve brigade kopnene vojske u kasarni „Boško Palkovljević Pinki“ u Sremskoj Mitrovici.
Tokom obilaska je sagledao organizaciju života i rada, osposobljenost tenkovskih posada, stepen realizacije najvažnijih zadataka i spremnost jedinice za prijem regruta na služenje vojnog roka.
Izražavajući zadovoljstvo zatečenim stanjem i ostvarenim napretkom u jedinici, general Mojsilović je ukazao na značaj dobro opremljenih, modernizovanih i obučenih tenkovskih jedinica za uspeh u operacijama na kopnu, zbog čega se i sprovodi program opsežne modernizacije kojom tenkovi dobijaju veću vatrenu moć i naprednu oklopnu zaštitu za bolju otpornost na savremenom bojištu.
On je istakao da su učinjeni napori da se od ove godine dodatno poveća standard tenkista i istovremeno pozvao mlade da se prijave na konkurs za prijem vojnika u tenkovske jedinice koji će biti otvoren sledećeg meseca i tako dobiju priliku da stanu u stroj odvažnih koji upravljaju najmoćnijim borbenim sredstvima u Kopnenoj vojsci.
