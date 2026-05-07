Izražavajući zadovoljstvo zatečenim stanjem i ostvarenim napretkom u jedinici, general Mojsilović je ukazao na značaj dobro opremljenih, modernizovanih i obučenih tenkovskih jedinica za uspeh u operacijama na kopnu, zbog čega se i sprovodi program opsežne modernizacije kojom tenkovi dobijaju veću vatrenu moć i naprednu oklopnu zaštitu za bolju otpornost na savremenom bojištu.

On je istakao da su učinjeni napori da se od ove godine dodatno poveća standard tenkista i istovremeno pozvao mlade da se prijave na konkurs za prijem vojnika u tenkovske jedinice koji će biti otvoren sledećeg meseca i tako dobiju priliku da stanu u stroj odvažnih koji upravljaju najmoćnijim borbenim sredstvima u Kopnenoj vojsci.