Leto nam se polako približava, a mnogi već sada računaju kako da skupe dovoljno novca za more, apartman, put i sve one troškove koji usput "iskoče". I dok se na prvi pogled čini da je nemoguće uštedeti ozbiljniji novac za samo nekoliko meseci, finansijski savetnici često ističu da male dnevne navike prave ogromnu razliku.

Ako biste već danas krenuli da odvajate novac, do avgusta biste mogli da skupite i nekoliko stotina evra - čak i bez drastičnih odricanja.

Najveći problem je što ljudi često ne primećuju koliko novca "curi" na sitnice.

Kafa, dostava hrane, cigarete, energetska pića, grickalice, impulsivne kupovine i aplikacije koje retko koristimo - sve to na mesečnom nivou može da odnese ozbiljan deo budžeta.

Evo koliko bi okvirno moglo da se uštedi do avgusta ukoliko biste se odrekli nekih svakodnevnih navika:

Kafa za poneti

Jedna kafa u kafiću košta oko 250 dinara. Ako svake nedelje popijete po tri, mesečno to izađe oko 3.000 dinara.

Ako biste se do avgusta odrekli tog "luksuza" do avgusta biste mogli da uštedite oko 9.000 dinara, odnosno oko 80 evra.

Dostava hrane

Mnogi bar dva puta nedeljno naručuju hranu. Jedna porudžbina sa dostavomčesto izađe oko 1.500 dinara.

Ako biste umesto toga kuvali kod kuće, za tri meseca moglo bi da ostane čak oko 36.000 dinara više u novčaniku.

Cigarete

Kutija cigareta dnevno trenutno košta oko najmanje 400 dinara, što znači da pušači mesečno potroše oko 12.000 dinara.

Do avgusta to je čak 35.000 do 40.000 dinara - dovoljno za avionsku kartu ili nekoliko noćenja u Grčkoj.

Sokovi i energetska pića

Troškovi na sokove i energetska pića deluju bezazleno, ali kada se sabere, trošak lako prelazi 2.000 dinara mesečno.

Za tri meseca to je dodatnih 6.000 dinara ili 50 evra koje biste mogli da pretvorite u izlet brodićem, večeru na moru ili kupovinu suvenira.

Nepotrebne pretplate

Mnogi plaćaju po nekoliko striming servisa, aplikacija ili članarina koje gotovo i ne koriste.

Gašenjem dve ili tri nepotrebne pretplate može da se uštedi još 2.000 do 5.000 dinara mesečno.

Impulsivne kupovine

"Samo da uđem da pogledam" često se pretvori u kupovinu majice, dekoracije, kozmetike ili sitnica koje nam zapravo nisu potrebne.

Ako biste sebi ograničili takve kupovine, moguće je sačuvati još najmanje 10.000 do 20.000 dinara do leta.

Dakle, za samo tri meseca moglo bi da se uštedi izmedu 102.000 i 126.000 dinara, odnosno oko 870 do 1.070 evra.

To je sasvim dovoljno za jedan jeftiniji aranžman u Grčkoj, Crnoj Gori ili Turskoj - posebno ako se aranžman rezerviše ranije.

Stručnjaci savetuju i jednostavan trik: otvorite posebnu kovertu ili račun za "more" i svakog dana ubacujte makar 500 dinara. Na prvi pogled ne deluje mnogo, ali za 90 dana to je oko 45.000 dinara.

Najvažnije je da štednja ne izgleda kao kazna.

Ne morate da se odreknete svega, već samo da prepoznate gde vam novac nepotrebno odlazi. Jer upravo te male svakodnevne navike često pojedu letovanje pre nego što leto uopšte počne.

Mesečni troškovi koji bi mogli da se racionalizuju:

Kafa za poneti: oko 9.000 dinara

Dostava hrane: oko 36.000 dinara

Cigarete: oko 40.000 dinara

Sokovi i energetska pića: oko 6.000 dinara

Nepotrebne pretplate: oko 6.000 do 15.000 dinara