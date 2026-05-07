Ministar odbrane Bratislav Gašić sastao se danas sa potpredsednicom Vlade i ministarkom privrede Adrijanom Mesarović sa kojom je razgovarao o unapređenju saradnje dva ministarstva.

Tokom sastanka razmatrani su modeli saradnje koji bi omogućili zapošljavanje lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje u Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije, kao i u preduzeća Odbrambene industrije Srbije, u skladu sa potrebama sistema odbrane i stručnim kvalifikacijama.

Ministar Gašić istakao je da sistem odbrane Republike Srbije kontinuirano jača svoje kapacitete kroz modernizaciju naoružanja i vojne opreme, razvoj domaće odbrambene industrije, kao i kroz ulaganje u stručne kadrove, što predstavlja jedan od naših ključnih prioriteta.

Foto: Ministarstvo odbrane

- Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije spremni su da omoguće radno angažovanje licima sa evidencije, kako bi svojim znanjem i sposobnostima doprineli daljem jačanju i razvoju sistema odbrane. U vremenu ubrzanog tehnološkog razvoja i modernizacije odbrambenog sistema, postoji sve veća potreba za angažovanjem i zapošljavanjem stručnog i kvalifikovanog kadra, kao i onih koji bi uz obuku mogli da odgovore zahtevima sistema odbrane - istakao je ministar Gašić naglasivši da su sigurnost i profesionalni razvoj zaposlenih od ključnog značaja za stabilnost i dalji napredak Srbije.

Ministarka Mesarović naglasila je da je povećanje stope zaposlenosti jedan od prioriteta države i istakla značaj međuresorne saradnje u pronalaženju održivih rešenja za privredu. Ona je izrazila zadovoljstvo današnjim sastankom u Ministarstvu odbrane uz očekivanje da će dogovorene aktivnosti u narednom periodu dati konkretne rezultate, koji će istovremeno doprineti daljem jačanju kapaciteta Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, ali i povećanju stope zaposlenosti.

