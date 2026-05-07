Slušaj vest

"Javna rasprava o Nacrtu Zakona o roditeljima negovateljima okončana je danas i nacrt će se uskoro naći pred poslanicima u Narodnoj Skupštini", poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski na konferenciji pod nazivom "Nijedna mama nije sama".

Ona je istakla da će se, nakon sumiranja svih predloga, analiza i pitanja, pomenuti nacrt uobličiti i u što kreaćem roku, uputiti Narodnoj Skupštini na odlučivanje o usvajanju, kako bi krenula i njegova zvanična primena.

1/7 Vidi galeriju Okončana Javna rasprava o Nacrtu zakona o roditeljima negovateljima Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

"To je istorijski zakon i mnogo više od propisa i dokumenta, jer će promeniti život određenim porodicama", naglasila je ministarka.

Kako je navela, svi treba da budemo svesni da je reč o roditeljima čiji je primarni problem toliko težak da ne postoji ni propis ni dokument koji će tako nešto rešiti, jer oni sa sobom nose veliko breme, ali da ono što država može da im obezbedi jeste sigurnost i izvesnost.

"Svaki roditelj koji je nezaposlen i 24 časa brine o svom detetu, koje je korinik uvećane tuđe nege i pomoći, imaće mesečnu naknadu plus uplatu poreza i doprinosa, čime će sticati staž i pravo na penziju kao i zdravstvenu zaštitu. Na taj način mi institucionalizujemo i sistemski prepoznajemo položaj roditelja negovatelja", naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je podsetila i da će se uskoro usvojiti i Zakon o registru osoba sa invaliditetom, čime će postojati baza, odnosno njihov tačan broj.