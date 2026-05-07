Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručila je da je iz zajedničkog stradanja izraslo je iskreno savezništvo, zasnovano na poštovanju, poverenju i zajedničkoj budućnosti.

Ministarka Đurđević Stamenkovski položila je danas venac na mestu nekadašnje kineske ambasade u Beogradu, u kojoj je, tokom NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine, poginulo troje kineskih novinara, a 20 osoba je povređeno.

Milica Đurđević Stamenkovski odala poštu ubijenim kineskim novinarima Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

"Sedmog maja 1999. godine bombardovana je ambasada NR Kine u Beogradu. Sedmog maja 2026. godine potpisuje se ugovor sa kineskom kompanijom za početak izgradnje brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe" koja će povezati Centralnu sa Istočnom Srbijom. I mislim da to najbolje pokazuje da smo narodi feniksa, narodi koji ne pristaju na pepeo, narodi koji pronalaze u stradanju novu snagu. Iz zajedničkog stradanja izniklo je čelično prijateljstvo. I to stradanje nije bilo stradanje samo jedne države, to je bilo stradanje međunarodnog prava. Filozofija kineskog naroda i drevno kinesko učenje beleži da se najveća prijateljstva dokazuju u najvećim nevoljama, a naše prijateljstvo i naše savezništvo upravo je kaljeno u krvi i vatri. Kina u Evropi nema iskrenijeg prijatelja i pouzdanijeg saveznika od Republike Srbije", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski i zaključila:

"Živelo srpsko-kineskog prijateljstvo, živela NR Kina, živela Srbija i slava stradalima".

