"Sedmog maja 1999. godine bombardovana je ambasada NR Kine u Beogradu. Sedmog maja 2026. godine potpisuje se ugovor sa kineskom kompanijom za početak izgradnje brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe" koja će povezati Centralnu sa Istočnom Srbijom. I mislim da to najbolje pokazuje da smo narodi feniksa, narodi koji ne pristaju na pepeo, narodi koji pronalaze u stradanju novu snagu. Iz zajedničkog stradanja izniklo je čelično prijateljstvo. I to stradanje nije bilo stradanje samo jedne države, to je bilo stradanje međunarodnog prava. Filozofija kineskog naroda i drevno kinesko učenje beleži da se najveća prijateljstva dokazuju u najvećim nevoljama, a naše prijateljstvo i naše savezništvo upravo je kaljeno u krvi i vatri. Kina u Evropi nema iskrenijeg prijatelja i pouzdanijeg saveznika od Republike Srbije", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski i zaključila: