NA DANAŠNJI DAN POGOĐENA AMBASADA KINE U BEOGRADU: NATO projektili usmrtili 3 novinara, više od 20 kineskih diplomata povređeno
Zgrada kineske ambasade, tokom tromesečnog NATO bombardovanja SR Jugoslavije, pogođena je na današnji dan pre 27 godina, 7. maja 1999. godine.
I pored toga što je ambasada bila vidno obeležena kao objekat od diplomatskog značaja, pogođena je sa pet projektila i tom prilikom su poginula tri kineska novinara: stradali su dopisnik kineske nacionalne novinske agencije Sinhua Šao Junhuan i dopisnici dnevnog lista Guang ming Sju Singhu i Džu Jing.
U napadu koji se dogodio 15 minuta pre ponoći pored stradalih novinara povređeno je više od 20 kineskih diplomata, a uništeni su i pomoćni objekti u dvorištu ambasade.
Na mestu napada 2009. godine podignuta je spomen ploča.
Tokom bombardovanja kineske ambasade znatna oštećenja pretrpele su i okolne građevine, posebno zgrada „Energoprojekta" i Stambeno-poslovni centar JBC.
Promo