Slušaj vest







Zgrada kineske ambasade, tokom tromesečnog NATO bombardovanja SR Jugoslavije, pogođena je na današnji dan pre 27 godina, 7. maja 1999. godine.



I pored toga što je ambasada bila vidno obeležena kao objekat od diplomatskog značaja, pogođena je sa pet projektila i tom prilikom su poginula tri kineska novinara: stradali su dopisnik kineske nacionalne novinske agencije Sinhua Šao Junhuan i dopisnici dnevnog lista Guang ming Sju Singhu i Džu Jing.

Foto: Sasa Stankovic EPA

U napadu koji se dogodio 15 minuta pre ponoći pored stradalih novinara povređeno je više od 20 kineskih diplomata, a uništeni su i pomoćni objekti u dvorištu ambasade.

Na mestu napada 2009. godine podignuta je spomen ploča.

Tokom bombardovanja kineske ambasade znatna oštećenja pretrpele su i okolne građevine, posebno zgrada „Energoprojekta" i Stambeno-poslovni centar JBC.