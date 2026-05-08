Foto: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju nastavlja karavan "Rastimo zajedno: Porodica na prvom mestu, u svakom mestu", sa ciljem da kroz razgovor sa građanima i saradnju sa lokalnim samoupravama dodatno osnaži porodice i unapredi uslove za odrastanje dece širom Srbije.

Program u vrtiću Duga u Čoki okupio je veliki broj roditelja, dece i predstavnika lokalne zajednice, koji su imali priliku da razgovaraju o temama važnim za porodicu, roditeljstvo i demografski razvoj.

U ime Ministarstva događaju je prisustvovala pomoćnik ministra dr Žaklina Nikolić Ilić, koja je istakla da je jedan od najvažnijih zadataka države stvaranje okruženja u kojem će porodice imati sigurnost, podršku i uslove za kvalitetan život.

- Svako novo igralište, svaka mera podrške roditeljima i svako ulaganje u decu predstavljaju ulaganje u budućnost Srbije. Zato je važno da država i lokalne samouprave zajednički rade na stvaranju boljih uslova za porodice, kako u velikim gradovima, tako i u manjim sredinama - poručila je Nikolić Ilić.

Ona je naglasila da karavan ima za cilj da porodična i demografska politika budu zasnovane na stvarnim potrebama građana, kao i da se kroz neposredan razgovor sa roditeljima dođe do konkretnih predloga za unapređenje mera podrške.

U okviru mera koje Ministarstvo sprovodi u saradnji sa lokalnim samoupravama, istaknuto je da su u poslednje dve godine u Opštini Čoka izgrađena dva dečja igrališta – u selu Ostojići i u Čoki, čime je dodatno unapređen prostor za igru, druženje i bezbedno odrastanje dece.

Takođe, pažnja je posvećena i podršci ženama i roditeljstvu kroz aktivnosti usmerene na očuvanje zdravlja žena u periodu materinstva, kao i zdravlja novorođenčadi, dojenčadi i male dece, sa ciljem da roditeljima budu dostupne važne informacije i podrška u najosetljivijem periodu.

Najmlađi su i ovoga puta bili u centru pažnje, učestvujući u aktivnostima koje promovišu zajedništvo, saradnju i porodične vrednosti, dok su roditelji imali priliku da sa predstavnicima Ministarstva razgovaraju o izazovima sa kojima se susreću.

Karavan "Rastimo zajedno" nastavlja obilazak gradova i opština širom Srbije, sa porukom da su porodica, deca i demografska budućnost jedan od najvažnijih prioriteta države.