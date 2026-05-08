Egipat je destinacija koja već decenijama privlači putnike željne sunca, toplog mora i posebne atmosfere koja se teško može uporediti sa drugim letovalištima. Hurgada je jedno od onih mesta gde se odmor prirodno pretvara u spoj uživanja na plaži, otkrivanja podvodnog sveta Crvenog mora i večernjeg života uz marine, restorane i šetališta koja gradu daju prepoznatljivu energiju.

Ono po čemu se Hurgada posebno izdvaja jeste njeno more. Tirkizne nijanse, koralni grebeni i bogat podvodni svet čine ovu destinaciju jednim od najpoznatijih mesta za snorkeling i uživanje uz Crveno more. Istovremeno, veliki broj uređenih plaža i modernih resorta omogućava gostima da pronađu upravo onaj tip odmora koji im najviše odgovara – od potpunog mira uz more do aktivnog odmora ispunjenog sadržajima i izletima. U takvom okruženju nalazi se Hilton Hurghada Plaza 5★ – jedan od prvih i najpoznatijih hotela u Hurgadi, namenjen gostima koji cene luksuznu uslugu, moderan ambijent i visok standard odmora uz more. Hotel se nalazi na oko 8 km od Sakale, starog turističkog centra grada, i oko 13 km od aerodroma u Hurgadi.

Hotel je u potpunosti renoviran i otvoren 2019. godine. Sastoji se od glavne zgrade sa šest spratova i aneks zgrade u kojoj su smeštene premium sobe, dok ukupno raspolaže sa 495 moderno uređenih smeštajnih jedinica. Zahvaljujući kvalitetnoj usluzi, bogatom sadržaju i dobroj lokaciji, hotel predstavlja odličan izbor za goste svih uzrasta.

Posebnu vrednost hotelu daje privatna peščana plaža, gde jedan deo poseduje koralni greben koji privlači ljubitelje podvodnog sveta, dok je drugi deo uređen kao prijatna kupališna zona za opušten boravak uz more. Gostima su bez doplate dostupni peškiri, ležaljke i suncobrani, a na suncobranima se nalaze sef i USB punjač. Sobe su moderno uređene i savremeno opremljene, a svaka poseduje klima-uređaj, SAT LCD TV, sef, mini-bar, ketler sa setom za kafu, kupatilo sa kadom i tuš kabinom, kao i Wi-Fi internet. Hotel nudi više tipova smeštaja – od standardnih i deluxe soba do prostranih premium soba, superior soba sa pogledom na more i balkonom, duplex smeštaja sa dnevnim boravkom i kuhinjom, kao i apartmana sa odvojenom spavaćom sobom i dnevnim boravkom. Važno je napomenuti da Deluxe i Guest/Standard sobe nemaju balkon ili terasu, već samo prozor od poda do plafona.

All Inclusive koncept obuhvata doručak, ručak i večeru na bazi samoposluživanja, kao i čaj, kafu, kolače, užine i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Gostima su na raspolaganju glavni restoran Rostrata, kao i à la carte restorani Lophelia Seafood, Turkuaz i WOK Asian restoran, koji su besplatni jednom u periodu od sedam dana uz prethodnu rezervaciju. U okviru hotela nalazi se i nekoliko barova i lounge prostora, uključujući Lobby Bar Coquina, Bluefin Pool Bar, Poseidon Cafe, Sands Beach Bar, Snack Moray Bar and Lounge i Anaconda Lounge sa DJ muzikom. Za porodice sa decom hotel nudi igralište, animacije, dečiji klub, dečiji meni i bazen sa manjim aqua parkom. Najmlađima su na raspolaganju Clownfish Aqua Park i Kids Area, koji rade tokom dana.

Boravak dodatno upotpunjuju dva otvorena bazena za odrasle, uključujući renovirani Bluefin bazen, bazen za decu sa nekoliko tobogana prilagođenih mlađem uzrastu, tereni za odbojku, stoni tenis, fitnes centar, Wi-Fi internet i različiti animacioni programi. U okviru hotela nalazi se i veliki SPA centar, dok je korišćenje teretane dostupno gostima bez doplate. Hilton Hurghada Plaza 5★ predstavlja odličan izbor za goste koji žele elegantan hotel uz more, dobru lokaciju i sadržajan odmor u jednom od najpoznatijih letovališta Egipta. Spoj modernog ambijenta, privatne plaže i atmosfere Crvenog mora čini ovaj hotel mestom gde odmor protiče opušteno i u ritmu pravog letnjeg uživanja.

