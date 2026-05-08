Trenutak kada se plamen tek upaljene sveće u crkvi iznenada ugasi mnogima izaziva jezu, jer se u našem narodu duboko ukorenilo verovanje da je to siguran znak nesreće ili loše sreće.

Dok mnogi ovaj trenutak doživljavaju kao loš znak i pitaju se da li se iza toga krije neka viša sila ili opomena, pravoslavlje ima potpuno drugačije objašnjenje. Zvanični stav crkve razbija svako sujeverje i donosi olakšanje, pokazujući da razlog za paniku zapravo uopšte ne postoji.

- Ugašena sveća odmah nakon paljenja često kod vernika izaziva nedoumicu. Mnogi takve trenutke povezuju sa znacima ili posebnim značenjem. U pravoslavnom učenju to se ne tumači kao poruka ili predznak. Sveća je pre svega simbol molitve i vere u trenutku prisustva u hramu - navodi se na Tiktok nalogu "dogmaizdanja".

Crkva odbacuje ovakvo shvatanje, smatrajući ga sujeverjem.

- Gašenje sveće obično je posledica vetra, promaje, vlage ili lošeg voska. Vera se ne oslanja na sujeverje, već na unutrašnji mir i razumevanje - dodaje se.