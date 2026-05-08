Slušaj vest

Kako odmiče maj prelazimo na lokalni karakter kiše, u vidu kratkotrajnih padavina, najčešće pljusak sa grmljavinom, kaže za RTS meteorolog Nedeljko Todorović i prognozira kakav će biti ostatak meseca.

Agroanalitičar Žarko Galetin napominje da usevi na domaćim poljima izgledaju relativno dobro, iako je bio očekivan povoljniji režim padavina u aprilu.

Prolećna suša ponovo zabrinjava domaće poljoprivrednike. Kiše je malo, zemljište je već duže vreme u deficitu sa vlagom, a usevi ulaze u jednu od najvažnijih faza razvoja. O tome su u Jutarnjem programu govorili agroanalitičar Žarko Galetin i meteorolog Nedeljko Todorović.

Todorović je najpre podsetio da su u januaru, februaru i martu zabeležene natprosečne količine padavina.

"Znači, veći deo zime i mart kao prvi prolećni mesec, ali već početkom aprila padavine su posustale", naveo je Todorović.

Prema njegovim rečima, april je, gledano u celini, prošao sa manjkom padavina. U narednih nekoliko dana, dodaje, ne očekuju se ozbiljnije padavine, već samo slabija kiša.

Foto: RTS Printscreen

Kakav će biti ostatak maja

Govoreći o prognozi za maj, Todorović je naveo da se od utorka ili srede očekuje promenljivija varijanta vremena — dva do tri dana toplo i sunčano, ali bez ekstremno visokih temperatura, a zatim kiša i osveženje.

"Otprilike najtopliji dan je 25, 28, pa dođe dva, tri dana kiša, osveženje, da bude maksimalna 18, 22", rekao je Todorović.

Dodaje da bi, ako se izuzme prvih deset dana maja kada kiše gotovo nije bilo, ostatak meseca mogao da liči na prosečnu majsku varijantu vremena.

"Tako da prvi nagoveštaji prve ozbiljne kiše možda biće 12, 13, 14. maj, ali to će biti opet ne ona prostrana oblačnost da svako mesto dobije određenu količinu, nego sad prelazimo, kako odmiče maj, kako biva sve toplije, na lokalni karakter kiše, znači u vidu pljuskova i neke kratkotrajne kiše, najčešće pljusak sa grmljavinom", objasnio je Todorović.

Galetin: Usevi izgledaju relativno dobro

Foto: Kurir Televizija, Shutterstock

Žarko Galetin smatra da u ovom trenutku nema velikog razloga za brigu.

Kaže da usevi na domaćim poljima izgledaju relativno dobro, iako je bio očekivan povoljniji režim padavina u aprilu.

"Svakako da smo očekivali nešto bolji režim padavina u aprilu mesecu, međutim, usevi izgledaju na našim poljima relativno dobro. Imali smo čak i tu onu čuvenu đurđevdansku kišu koja je toliko bitna za naše useve, ali ne onoliko koliko smo očekivali, I ono što je specifično za te aprilske kiše jeste da su imale i taj regionalni karakter, da nismo imali ravnomernu raspodelu tih padavina po celoj zemlji, što je nešto specifično za te prolećne mesece. U svakom slučaju, naši usevi izgledaju relativno dobro", rekao je Galetin.

Navodi da je pšenici, kukuruzu i ostalim prolećnim usevima u ovom periodu potrebno oko 65 do 70 litara kiše po kvadratnom metru, a da su količine padavina bile približno tom nivou.

"April mesec jeste malo zakazao, ali i dalje kažem, imamo relativno dobru vegetativnu kondiciju manje-više svih useva i relativno dobre uslove za nicanje prolećnih useva", istakao je Galetin.