Svrake i vrane ponovo napadaju prolaznike na nekoliko lokacija u Beogradu.

Oni koji su doživeli napad kažu da je to jezivo iskustvo, kao i da su ove ptice često toliko uporne i da teško odustaju od napada.

Svake godine na proleće napadi su učestaliji i to u gradskim područjima.

Redakciji Kurir javila se čitateljka koja je doživela napad u jednoj beogradskoj opštini.

- Izašla sam iz pekare, drveće je bilo sa svih strana, prvo me je napala jedna. Međutim, kada sam potrčala napalo me više njih. Srećom nijedna me nije kljucnula, ali sam u toj žurbi pala. Pomogao mi je jedan čovek - ispričala nam je ona.

Međutim, vrane se nisu zaustavile.

- Prešla sam ulicu, ali i tu su me napale. Došla je jedna žena da mi pomogne, ali su onda napale i nju. Ušle smo u prvu prodavnicu dok se vrane nisu smirile - ispričala nam je ona.

Čitateljka Kurira kontaktirala je Zavod za zaštitu prirode Srbije.

- Rekli su da se mnogo ljudi već žalilo, ali da je to komunalni problem, te da mora više institucija da se uključi - dodala je.

Štite mladunce

Stručnjaci objašnjavaju da se razlog za ovakvo agresivno ponašanje ptica zapravo krije u želji da se zaštite mladunci.

Kako se zaštititi od napada - Bez panike i naglih pokreta se udaljiti - Možete se zaštiti i kapom ili šeširom - Ukoliko čujete upozorenje, promenite pravac kretanja - Kišobran ili novine iznad glave mogu pomoći da vrana odustane od napada

- U ovo doba godine, predstavnici iz velike porodice vrana, to su u gradu najčešće siva vrana, a može se naći i svraka i gačac, oni sviju svoja gnezda i u ovo doba kreće izleganje mališana. Tako da oni naveliko donose hranu svojim "pilićima" - ispričao je ranije biolog iz Beo Zoo Vrta, Kristijan Ovari.

Međutim, kako dodaje, vrane su jako pametne životinje i prvo što čuvaju svoja gnezda, kad se osete ugroženo, onda ganjaju ljude odatle, da bi pobegli, a druga stvar je u tome što uče ponašanje.

Oponašaju druge vrane

- Znači vide druge vrane kako vas napadaju, uspešno vas odjure, onda i one počinju da oponašaju. Treća stvar je ako su imale negativna iskustva, da li ih je neko uplašio, da li ih je neko udario, da li je neko pokušao da im skine jaje i onda su izuzetno jako zaštitnički nastrojeni. I mogu naravno, interesantna stvar, da prenose informacije jedni drugima - rekao je on za Blic.