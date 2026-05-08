Osuđenici Okružnog zatvora u Zaječaru učestvovali su, treću godinu za redom, sa zaposlenima u Javnom komunalnom preduzeću "Higijena“ u akciji čišćenja francuskog vojnog groblja u tom gradu kako bi im pomogli u očuvanju jedinstvene kulturno istorijske baštine na području istočne Srbije.

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić, koji je preuzeotu funkciju 1. maja, naglasio je da se osuđenici uvek odazivaju pozivima da učestvuju u aktivnostima koje nose simboliku humanosti, solidarnosti i  jedinstva.

Mile Jandrić Foto: Vlada Republike Srbije

- Na francuskom vojnom groblju sahranjeno je 85 državljana Francuske, čija je vojska, zajedno sa jedinicama Prve srpske armije, učestvovala u oslobađanju tog grada 1918. godine i osuđenici su ovom akcijom iznova pomogli da se sačuva naša istorijska baština - rekao je Jandrić.

On je podsetio da su osuđena lica iz cele Srbije povodom stogodišnjice od izbijanja Prvog svetskog rata učestvovala u sadnji drveća u projektu "Jedno drvo za jednog ratnika".

- U sklopu te humane kampanje, od 2014. do 2018. godine, posađeno je 1,3 miliona sadnica drveća u znak sećanja na sve postradale u našoj zemlji tokom Velikog rata. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija je tada preuzela veliku odgovornost da učestvuje u očuvanju sećanja cele nacije na svaku žrtvu tog rata, a osuđenici su sadili drveće na više od 250 najnepristupačnijih lokacija i pomogli sanaciju teško pogođenih klizišta - rekao je direktor Uprave.

Francusko vojno groblje Foto: UIKS

Jandrić je podsetio i da se sutra obeležava 9. maj - Dan Evrope kao dan sećanja na pobedu nad fašizmom u Drugom svetskom ratu i da se ovom akcijom osuđenih lica u Zaječaru Uprava ponovo pridružila obeležavanju sećanja na sve postradale za slobodu i mir.

