Od trenutka kada joj je pukla aneurizma do ponovnog učenja govora, Tamarin život pretvorio se u dugu i tešku borbu iz koje je izašla sa osmehom i ogromnom zahvalnošću što je ostala živa.

Posle hitne operacije, gubitka govora i višegodišnje rehabilitacije, Tamara danas ponovo uživa u svakodnevnim stvarima.

I dalje ide kod logopeda...

Vežba govor

- Vežba govor, dosta reči ne može da izgovori, ali može da razume sve. Za neke reči koje ne može da izgovori koristi asocijacije - rekao je Tamarin suprug Nebojša.

Pre pet godina Tamara je došla na posao i pukla joj je aneurizma.

"Mnogo mi se spavalo"

- Stvarno su doktori odmah stigli. Ne sećam se recimo prvih šest dana nakon toga. Pre nego što se to desilo sam mnogo spavala i baš mi se spavalo, čak mi se i na poslu spavalo. To je strašno - ispričala je Tamara za Tiktok nalog "moždaniudar".

Tamara je brzo prebačena u bolnicu, hitno operisana i zahvaljujući tome je preživela.

- Nisam mogla da šetam, a doktor je rekao: "Polako, ali sigurno, živećete." Od hiljadu ljudi, ja sam živa. To je najbitnija stvar - zahvalna je.

Aneurizma mozga je izbočina na krvnom sudu u mozgu koja može da pukne ili procuri, što dovodi do krvarenja u mozgu. Iako zvuči ozbiljno - i jeste - važno je znati da se mnoge aneurizme ne otkriju dok već ne naprave problem.