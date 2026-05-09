Stiže naglo pogoršanje vremena: Čubrilo najavio pljuskove i nepogode od ovog datuma - maj će nas iznenaditi
U Srbiji danas ujutru i pre podne na severu umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u centralnim, južnim i istočnim predelima pretežno oblačno mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.
Posle podne na severu pretežno sunčano, a ostalim krajevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a najviša dnevna od 19 do 24 stepena, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.
- U nedelju i ponedeljak (10.-11.05.) promenljivo i toplo sa dužim sunčanim intervalima, a u ponedeljak ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom - navodi RHMZ i dodaje:
- Od utorka (12.05.) umereno do potpuno oblačno i svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.
Kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim obolјenjima se savetuje izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Mogući su glavobolјa, reumatski bolovi i neraspoloženje. Pojačan oprez se preporučuje u saobraćaju.
Prognoza Marka Čubrila
Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, od utorka najavljuje premeštanje hladnog fronta i jače pogoršanje vremena od sredine sledeće sedmice uz konkretnije padavine.
- U nedelju i ponedeljak toplije, ali nestabilno posebno u ponedeljak uz česte grmljavinske pljuskove i moguće lokalne nepogode. Duvaće južni i jugozapadni vetar, dok će se maksimumi kretati od 20 do 28 stepeni Celzijusa - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:
- U utorak se očekuje premeštanje hladnog fronta, jak severozapadni vetar, pljuskovi i zahlađenje, eventualna pojava lokalnih nepogoda će zavisiti od tačnog vremenskog okvira stizanja hladnog fronta, a to će se znati tek u ponedeljak. U utorak maksimumi do sedam do +3 iza hladnog fronta do oko 25 ispred njega. U sredu će se samo na kratko atmosfera stabilizovati, ali će krajem dana nov hladan front stići do Alpa i usloviti formiranje zavetrinske depresije koja bi do četvrtka prerasla u Đenevski ciklon.
Od sredine meseca jače pogoršanje
Čubrilo objašnjava da se kao posledica toga od srede uveče pa sve do kraja nedelje očekuje nestabilno vreme uz česte gmljavinske pljuskove i lokalne nepogode.
- Do kraja nedelje bi se akumulirana količina taloga u proseku kretala oko 35mm. Od oko 90mm lokalno na planinama do oko 15 mm na krajnjem severu i jugu regiona. Temperature vazduha prvo oko, a od petka malo ispod proseka. Sredina meseca i dalje deluje nestabilno i relativno sveže - zaključio je Čubrilo i podsetio da su izneti podaci rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela, kao i da je za zvanične informacije potrebno pratiti državne prognostičke zavode.