Slušaj vest

U Srbiji danas ujutru i pre podne na severu umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u centralnim, južnim i istočnim predelima pretežno oblačno mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Posle podne na severu pretežno sunčano, a ostalim krajevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a najviša dnevna od 19 do 24 stepena, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- U nedelju i ponedeljak (10.-11.05.) promenljivo i toplo sa dužim sunčanim intervalima, a u ponedeljak ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom - navodi RHMZ i dodaje:

- Od utorka (12.05.) umereno do potpuno oblačno i svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Očekuje nas promenljivo vreme s pljuskovima i grmljavinom Foto: Shutterstock

Biometeorološka prognoza Kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim obolјenjima se savetuje izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Mogući su glavobolјa, reumatski bolovi i neraspoloženje. Pojačan oprez se preporučuje u saobraćaju.

Prognoza Marka Čubrila

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, od utorka najavljuje premeštanje hladnog fronta i jače pogoršanje vremena od sredine sledeće sedmice uz konkretnije padavine.

- U nedelju i ponedeljak toplije, ali nestabilno posebno u ponedeljak uz česte grmljavinske pljuskove i moguće lokalne nepogode. Duvaće južni i jugozapadni vetar, dok će se maksimumi kretati od 20 do 28 stepeni Celzijusa - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:

- U utorak se očekuje premeštanje hladnog fronta, jak severozapadni vetar, pljuskovi i zahlađenje, eventualna pojava lokalnih nepogoda će zavisiti od tačnog vremenskog okvira stizanja hladnog fronta, a to će se znati tek u ponedeljak. U utorak maksimumi do sedam do +3 iza hladnog fronta do oko 25 ispred njega. U sredu će se samo na kratko atmosfera stabilizovati, ali će krajem dana nov hladan front stići do Alpa i usloviti formiranje zavetrinske depresije koja bi do četvrtka prerasla u Đenevski ciklon.

Marko Čubrilo najavio zahlađenje Foto: Kurir TV

Od sredine meseca jače pogoršanje

Čubrilo objašnjava da se kao posledica toga od srede uveče pa sve do kraja nedelje očekuje nestabilno vreme uz česte gmljavinske pljuskove i lokalne nepogode.