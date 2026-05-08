Slušaj vest

Nesvakidašnja scena iznenadila je, ali i potresla vozače i građane koji su se kretali magistralnim putem kroz opštinu Priboj.

Na skretanju prema Bolnici, iz za sada nepoznatih razloga, na kolovozu se našao mrtvački sanduk sa pokojnikom.

- Pretpostavlja se da je sanduk ispao iz vozila kojim je prevožen pokojnik. Jedan od vozača koji je u tom trenutku naišao odmah je obavestio nadležne službe, nakon čega su reagovali radnici. Sanduk je ubrzo uklonjen sa magistrale, a telo pokojnika vraćeno porodici, kaže jedan od građana.

Za sada nema zvaničnih informacija o okolnostima pod kojima je došlo do ovog incidenta.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteDruštvoVadite pasoš ili ličnu kartu? Evo šta vam je sve potrebno od dokumenata, jedna stavka poskupela
huzva.jpg
DruštvoEvo šta se dešava kad se "sudare" Ðurdevdan i Markovdan: Mitropolit razrešio misteriju koja je iznenadila mnoge Srbe
markovdan đurđevdan uskrs
DruštvoHilton Hurghada Plaza 5★ – sinonim za pravo letnje uživanje u Hurgadi
Naslovna Hilton HRG.jpg
Društvo"Tašmajdan je pukao na pola" Dan kada je Srbiju pogodio najjači zemljotres u istoriji: Ljudi su vrištali, padali su crepovi, a prestonica je bila paralisana
lekino-brdo.jpg