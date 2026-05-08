Slušaj vest

Osmogodinji dečak Ognjen Jerković iz Grocke vodi tešku borbu za život nakon brojnih komplikacija i operacija mozga.

Ovaj mali borac je na samom rođenju zadobio teške povrede zbog kojih je bio intubiran. Od tada, njegovo zdravstveno stanje je konstantno narušeno i iz godine u godinu sve teže.

Boluje od epilepsije i autizma, a vremenom su se pojavile i dodatne dijagnoze poput cerebralne paralize i QTC sindroma. Njegovo stanje se dodatno pogoršalo, a danas je, nažalost, životno ugrožen.

Marija Jerković, majka mališana, kaže za Kurir da već šest meseci boravi u Kini sa sinom, koji na Petrovdan treba da napuni devet godina.

Teška infekcija mozga

- Ognjen je u februaru dobio jake glavobolje. U bolnici su otkrili da je pukao šant. To je uređaj koji je ugrađen koji služi da višak moždane tečnosti odnosno likvor bezbedno odvodi iz mozga u trbušnu duplju. Tu se stvorila teška infekcija mozga. Imao je čak osam operacija za mesec dana. Odstranjen mu je još jedan deo mozga, a u Americi mu je pre dve godine odstranjena desna strana - priča zabrinuta majka kroz uzdah.

Podseća i da je Ognjen bilo dete koje je moglo da sedi, a sada je ležeći pacijent.

Ognjen Jerković vodi tešku bitku Foto: Privatna arhiva

- Pošto ovde ne mogu više da nam pomognu pokušavamo da dođemo do jedne klinike u Beču koja zbrinjava ovakve pacijente. Našli smo ih u Beču, Berlinu i Italiji, ali Beč nam je najbliži te smo poslali mejl sa podacima. Suprug je bio do naše aviokomapnije da se raspita za transport, pošto je stanje komplikovano i potrebno je da sa detetom ide i medicinska pratnja. Rekli su mu da je moguće, samo je potrebno mi da obezbedimo pratnju - navodi Marija.

Potrebna im je naša pomoć

Međutim, kako naglašava najveći problem je novac.

- Treba nam oko 60.000 evra. Ognjen je na kiseoniku, nekad pokušava nešto da mi kaže, ali jako teško, nekad me i ne gleda... Došli smo do stadijuma da nam život visi o koncu. Ja sam mesecima ovde sama sa njim. Suprug je bio mesec i pondana i morao je da se vrati kući pošto imamo još dve devojčice, a i zaposlen je. Nemam s kim da popričam ovde, nema nijednog našeg čoveka. Teško je gledati dete ovako, a ne možete da mu pomognete.

Foto: Privatna arhiva

Marija objašnjava da je neophodno što pre zaustaviti infekciju.

- Ognjen ima retku bakteriju koja jee maltene nepoznata. Pet nedelja je primao najjače antibiotike i ništa nije bilo bolje. Ne znam šta će biti - zaključuje brižna majka koja moli za pomoć svih humanih ljudi.

Kako pomoći Ognjenu možete pročitati na OVOM LINKU:

Kako pomoći Ognjenu Jerkoviću Foto: Privatna arhiva