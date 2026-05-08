Naša najopasnija zmija, i najjača otrovnica u Evropi, uočena je na Zlatiboru. Reč je o velikom primerku poskoka.

"Izuzetno lep primerak ženke Poskoka, planina Zlatibor, klisura Griža potoka...", navodi se u opisu fotografija sa lica mesta na Fejsbuk grupi Putujmo po Srbiji. Autor dalje opisuje i kako je zaključio da je reč o ženki, kako ih prepoznati i razlikovati.

"Razlikovanje mužјaka i ženke poskoka (Vipera ammodytes) zasniva se na polnom dimorfizmu, koјi se naјlakše uočava kroz boјu, šare i veličinu. Evo ključnih razlika: Boјa i šare: Mužјaci su uglavnom svetlosvi do pepeljasti sa јasno izraženom, tamnom cik-cak šarom duž tela. Ženke su obično braonkasto-smeđe, bakarne ili narandžaste niјanse, a njihova cik-cak šara јe manje izražena i svetliјa, teže se razlikuјe od osnovne boјe tela. Veličina: Mužјaci su generalno nešto veći i duži od ženki - navodi on.

Iskusni zmijolovac Vladica Stanković pre dve nedelje je izvlačio poskoka iz jedne srpske porodične kuće.

- Inače, u mom poslu 97 odsto svih intervencija čine neotrovne zmije, dok se u svega 3 do 5 odsto slučajeva radi o otrovnicama. Ipak, dešava se. Ima poskoka, ima problema po Srbiji, a mi smo tu da ih rešavamo kako znamo i umemo. To se dešava prvenstveno u seoskim kućama i vikendicama gde ljudi ne borave po 24 sata dnevno. Tamo gde nema stalnog kretanja, glodari prvi naprave rupe i staništa. Zmije se samo nadovežu na njih, koriste njihove kanale i prate izvor hrane. Kada im se poklope hrana, voda i mir, one tu borave i to postane njihovo privremeno stanište - objasnio nam je nedavno iskusni lovac.

Foto: Printscreen/ Facebook/ Putujmo po Srbiji

Ispričao nam je i da se hvatanje poskoka dogodilo u Prokuplju, ali da ne postoji tačno mesto u Srbiji gde otrovnica ima najviše, već da se mogu pojaviti bilo gde kuda im klima pogoduje.

- Konkretno, ovaj slučaj je bio iz okoline Prokuplja. Tamo ih ima, kao i u ostalim delovima Srbije, osim u Beogradu i Vojvodini gde ih nema. Normalno je da otrovnice postoje u prirodi. Poskoci se nalaze na nadmorskim visinama od 200 pa sve do 2.200 metara. Negde ih ima više, negde manje, ali to je sasvim uobičajena pojava svake godine - ističe dalje Vladica.

Kako nam dalje objašnjava Vladica, u Srbiji postoje tri vrste otrovnica - poskok, šarka i šargan.

- Poskok je naša najpoznatija i najjača otrovnica, ne samo kod nas nego i u Evropi. U proseku naraste od 70 do 80 centimetara, mada u nekim kanjonima, gde nemaju prirodnih neprijatelja, mogu da se nađu i krupniji primerci koji odskaču od proseka. Pored njega, imamo i šarku, koja se sreće iznad 600 metara nadmorske visine, kao i planinskog šargana. Šargan je veoma redak, ugrožen i živi samo na visokim planinama poput Šare ili Prokletija - dodaje.