Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović podelio je na svom Instagram profilu emotivnu objavu posvećenu deci i porodici Asanović, u okviru svoje humanitarne aktivnosti i podrške socijalno ugroženim porodicama.

- Mnogi ljudi tragaju za srećom a samo neki od njih je i pronadju. Ljudska vrsta je sklona da bude u stalnom traganju, jer ljudi, po svojoj prirodi, nikada nijsu zadovoljni! Ljudi i ne razumeju da je roditi se i biti zdrav više nego dovoljno, sve ostalo je besmislena bitka za novac, moć i popularnost, što svakako nije garancija da ćete biti srećni! - naveo je Mitrović u objavi.

On je dodao da ga posebno inspirišu osmesi dece o kojima brine samohrana majka Kristina.

- Sreća na licima ovih desetoro mališana, o kojima brine samohrana majka Kristina, je daleko veće bogatstvo od svakog drugog, jer oni znaju, za razliku od mnogih, da je život sam po sebi jedna obična velika zamka, i zato njihovi osmesi meni govore da sam i ja OTKRIO istinsku i iskonski čistu sreću! Živeli dragi moji Asanovići! - poručio je Mitrović.