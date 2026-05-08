U želji da podrže zajednicu, članovi Kluba volontera NIS-a nastavili su da kroz različite humanitarne aktivnosti pomažu najosetljivijim grupama stanovništva. Njihova posvećenost ogleda se u stalnim naporima da na temeljima solidarnosti i empatije pokažu visok nivo društvene i ekološke odgovornosti. Tako su ovoga puta, u saradnji sa humanitarnom organizacijom Srpske pravoslavne crkve — Verskim dobrotvornim starateljstvom u Beogradu, koje deluje po blagoslovu Njegove Svetosti Patrijarha srpskog g. Porfirija, učestvovali u podeli obroka korisnicima Crkvene kuhinje, dok je kompanija obezbedila vodu „Jazak“ i poslastice kao mali znak pažnje i podrške. Takođe, članovi Kluba volontera NIS-a pomogli su i u pakovanju osvećenih traka sa Časnog Pojasa Presvete Bogorodice koje će se deliti vernicima na Spasovdan.