Juče je u sali bioskopa Narodne biblioteke u Kuršumliji uspešno realizovan edukativni projekat "Želim da znam šta želim" u organizaciji UG 321 Srbija, namenjen učenicima osmog razreda sa teritorije opštine.

Nakon veoma zapažene realizacije u Kraljevu, projekat je nastavljen u Kuršumliji, gde su mali maturanti imali priliku da kroz interaktivnu radionicu rade na temama koje su u ovom periodu njihovog odrastanja od izuzetne važnosti – priprema za završni ispit, prevazilaženje treme, organizacija vremena, donošenje odluka i jačanje samopouzdanja.

Posebnu težinu ovom događaju daje činjenica da je predsednik opštine Vojimir Čarapić, zajedno sa lokalnom samoupravom, prepoznao koliko je važno ulagati ne samo u obrazovni razvoj dece, već i u njihovu emocionalnu stabilnost i psihološku pripremljenost za izazove koji ih očekuju.

Time je Opština Kuršumlija poslala snažnu poruku da se budućnost zajednice gradi kroz razumevanje potreba mladih i konkretna ulaganja u njihovo odrastanje.

Ono što smo juče videli u Kuršumliji za nas ima ogromnu vrednost. Videli smo decu koja žele da razumeju sebe, da pronađu sigurnost i da u važan životni period uđu spremni i mirni.

- Reakcije učenika, njihova otvorenost i energija koju smo osetili pokazali su da su ovakve teme danas možda važnije nego ikada. Posebno raduje kada jedna lokalna samouprava prepozna da podrška mladima nije trošak, već investicija u budućnost - izjavila je Višnja Živković, direktor komunikacija i predavač UG 321 Srbija.

Kroz praktične primere, konkretne tehnike i otvoren razgovor, učenici su imali priliku da dobiju alate koji će im pomoći ne samo tokom završnog ispita, već i u svim budućim životnim odlukama.