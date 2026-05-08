Slušaj vest

Juče je u sali bioskopa Narodne biblioteke u Kuršumliji uspešno realizovan edukativni projekat "Želim da znam šta želim" u organizaciji UG 321 Srbija, namenjen učenicima osmog razreda sa teritorije opštine.

Nakon veoma zapažene realizacije u Kraljevu, projekat je nastavljen u Kuršumliji, gde su mali maturanti imali priliku da kroz interaktivnu radionicu rade na temama koje su u ovom periodu njihovog odrastanja od izuzetne važnosti – priprema za završni ispit, prevazilaženje treme, organizacija vremena, donošenje odluka i jačanje samopouzdanja.

Posebnu težinu ovom događaju daje činjenica da je predsednik opštine Vojimir Čarapić, zajedno sa lokalnom samoupravom, prepoznao koliko je važno ulagati ne samo u obrazovni razvoj dece, već i u njihovu emocionalnu stabilnost i psihološku pripremljenost za izazove koji ih očekuju.

Predavanje-321.jpg.jpg
Foto: 321 Srbija

Time je Opština Kuršumlija poslala snažnu poruku da se budućnost zajednice gradi kroz razumevanje potreba mladih i konkretna ulaganja u njihovo odrastanje.

Ono što smo juče videli u Kuršumliji za nas ima ogromnu vrednost. Videli smo decu koja žele da razumeju sebe, da pronađu sigurnost i da u važan životni period uđu spremni i mirni.

Kuršumljija.jpg
Foto: 321 Srbija

- Reakcije učenika, njihova otvorenost i energija koju smo osetili pokazali su da su ovakve teme danas možda važnije nego ikada. Posebno raduje kada jedna lokalna samouprava prepozna da podrška mladima nije trošak, već investicija u budućnost -  izjavila je Višnja Živković, direktor komunikacija i predavač UG 321 Srbija.

Višnja Živković
Višnja Živković Foto: 321 Srbija

Kroz praktične primere, konkretne tehnike i otvoren razgovor, učenici su imali priliku da dobiju alate koji će im pomoći ne samo tokom završnog ispita, već i u svim budućim životnim odlukama.

Kurir.rs/ 321 Srbija

Ne propustiteDruštvo„321 Srbija“ na velika vrata ulazi na „EXPO 2027“: Održane promocije "Najbolje iz Srbije"
Najbolje iz Srbije (1).jpg
DruštvoBanjski biser u srcu Srbije: Kuršumijska Banja pruža jedinstven spoj tradicije i modernog turizma
kursumlijska-banja-4.jpg
DruštvoVeliko interesovanje đaka za tribinu o savremenim tehnologijama: Po šest sati su na mobilnom, a sada su shvatili kako da ne troše vreme uzalud
321 zed u Kursumliji (3).jpg
ZanimljivostiU selu nadomak Kuršumlije rađaju se riđa deca: Za sve je zaslužan kralj Milutin, a mesto krije i legendu o blagu
Selo Štava kod Kuršumlije