Slušaj vest

Na samom izlazu iz malog vojvođanskog sela, okružena zaraslim njivama, starim bagremovima i napuštenim ambarom, nalazila se kuća o kojoj su meštani pričali samo kada bi pao mrak i kada bi kafane počele da se prazne. Bila je velika, zidana još tridesetih godina prošlog veka, sa visokim plafonima, teškim drvenim vratima i dvorištem koje je izgledalo kao da godinama niko nije kročio u njega.

Ljudi iz sela prolazili su pored nje ubrzanim korakom. Deci je bilo zabranjeno da se približavaju ogradi, a stariji su često govorili da ta kuća "nije dobra" i da u njoj nikada niko nije uspeo da ostane dugo.

Ipak, kada je Ivan iz Novog Sada video oglas da se ogromno imanje prodaje za svega 15.000 evra pomislio je da je pronašao životnu priliku.

Posle godina života u malom stanu i rada po ceo dan, želeo je mir, tišinu i beg od grada. Cena mu je delovala neverovatno, ali agent koji je prodavao kuću samo je kratko rekao:

"Vlasnici hoće što pre da je se reše.”

Ivan tada nije obraćao pažnju na način na koji je to izgovorio. Meštani su ga upozoravali, ali ih nije shvatao ozbiljno.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Kada se doselio, gotovo celo selo znalo je za njega već prvog dana. Ljudi su ga posmatrali iza zavesa, a pojedini su čak dolazili do kapije pokušavajući da ga nagovore da odustane.

Jezivo upozorenje

Jedna starija žena mu je tihim glasom rekla:

- Sinko, nije problem kuća… nego ono što je ostalo u njoj.

Ivan se samo nasmejao. Bio je racionalan čovek, nije verovao u duhove, prokletstva ni priče koje kruže po selima. Smatrao je da ljudi vole da preuveličavaju stvari i da je razlog niske cene verovatno zapuštenost kuće i godine lošeg održavanja.

Prvih nekoliko dana prošlo je mirno. Krečio je zidove, sređivao dvorište i pokušavao da vrati život mestu koje je godinama izgledalo mrtvo. Ali onda su počele sitnice. Zvuci koji nisu imali objašnjenje počeli su svake noći u isto vreme. Prve noći probudio ga je zvuk koraka sa tavana. Pomislio je da su mačke ili pacovi.

Druge noći čuo je lupanje iz hodnika, kao da neko polako udara prstima po drvenim vratima. Treće noći probudio se tačno u 3.17. U kući je bilo ledeno hladno iako je napolju bilo toplo prolećno vreme. Dok je pokušavao da zaspi, jasno je čuo kako se negde u prizemlju pomera stolica. Ustao je i obišao sve prostorije. Nije bilo nikoga.

Sledećih dana stvari su postajale još čudnije. Vrata koja je zaključavao nalazio je otvorena. Svetlo u podrumu samo se palilo. Njegov pas Maks, kog je doveo iz Novog Sada, odbijao je da uđe u jednu sobu na kraju hodnika i svaki put bi počeo da reži čim bi se približio vratima.

Ivan je i dalje pokušavao da pronađe logično objašnjenje.

Foto: Shuttrestock, Ilustracija

Sve dok jedne noći nije video nešto što više nije mogao da ignoriše. Figura u hodniku promenila je sve što je mislio da zna. Bilo je nešto posle tri ujutru kada ga je probudio zvuk tihog šapata. Otvorio je oči i nekoliko sekundi zbunjeno gledao u mrak. A onda je na vratima sobe ugledao siluetu žene. Stajala je nepomično. Duga kosa prekrivala joj je lice, a jedna ruka bila joj je naslonjena na štok vrata. Ivan je skočio iz kreveta i upalio svetlo. Hodnik je bio prazan. Te noći nije više spavao. Ujutru je prvi put otišao u seosku crkvu.

Otišao je kod sveštenika

Sveštenik mu je ispričao priču koju selo krije više od pola veka. Otac Mihailo bio je jedan od retkih ljudi u selu koji je otvoreno želeo da razgovara o kući. Kada je Ivan spomenuo adresu, starom svešteniku lice je potpuno probledelo. Nekoliko trenutaka ćutao je gledajući kroz prozor, a onda tiho rekao:

- Ti si sedamnaesti.

Ivan ga je zbunjeno pogledao. Tada je saznao priču koju niko nije želeo da mu ispriča kada je kupovao kuću. Prema rečima sveštenika, u toj kući je tokom poslednjih pedeset godina živelo šesnaest porodica. Nijedna nije ostala dugo. Neki su odlazili posle nekoliko meseci tvrdeći da čuju glasove i korake tokom noći. Jedna porodica tvrdila je da im se dete stalno obraća "nekoj ženi iz hodnika”. Drugi su pričali da osećaju jak miris zemlje i vlage u sobama koje su potpuno suve. Ali ono što je najviše plašilo selo dogodilo se mnogo ranije.

Sveštenik otkrio tajnu o kući i tragediji Foto: Zoonar/Elmar Gubisch, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Tragedija iz 1962. godine nikada nije do kraja razjašnjena. U kući je šezdesetih godina živela porodica Kovačev. Otac, majka i njihova ćerka Milica. Milica je imala samo devetnaest godina kada je jedne noći nestala bez traga. Tražilo ju je celo selo. Nisu je pronašli. Posle nekoliko nedelja njen otac izvršio je samoubistvo u ambaru iza kuće, a majka je ubrzo potpuno izgubila razum i završila u psihijatrijskoj ustanovi. Od tada su počele priče. Ljudi su tvrdili da se noću iz kuće čuje ženski plač. Neki su govorili da viđaju siluetu devojke na prozoru tavana. Drugi su se kleli da su tokom zime videli tragove bosih stopala u snegu koji vode do kuće, ali nikada iz nje. Sveštenik je duboko uzdahnuo i rekao Ivanu nešto što mu danima nije izlazilo iz glave:

- Neke kuće upiju nesreću kao sunđer vodu.

Ivan je odlučio da otkrije šta se zaista krije iza zidova. Iako prestravljen, Ivan nije želeo da pobegne. Opsedala ga je priča o Milici. Nakon razgovora sa popom povraćao je 7 dana neprestano. Jako ga je potresla priča.

Saznao nešto neverovatno

Počeo je da istražuje stare novine, razgovara sa najstarijim meštanima i obilazi opštinski arhiv. Tada je saznao detalj koji nikada nije dospeo u javnost. Neposredno pre nestanka, Milica je nekoliko puta govorila prijateljima da neko noću dolazi u kuću. Niko joj nije verovao. Smatrali su da izmišlja. Ali jedna žena iz sela, tada njena najbolja prijateljica, priznala je Ivanu da joj je Milica nekoliko dana pre nestanka rekla:

- Ako mi se nešto desi, traži ispod podruma. Te reči sledile su mu krv u žilama.

Ono što je pronašao ispod poda zauvek ga je promenilo Nekoliko dana kasnije Ivan je sišao u podrum sa lampom i alatom. Podrum je bio vlažan, hladan i pun ustajalog vazduha. Dok je pregledao stare daske, primetio je deo poda koji je zvučao šuplje. Satima je razbijao trule daske. A onda je ugledao mali metalni sanduk. Unutra su se nalazile stare fotografije, nekoliko požutelih pisama i mala srebrna ogrlica. Ali poslednja stvar potpuno mu je sledila krv. Bio je to dnevnik Milice Kovačev. Na poslednjim stranicama drhtavim rukopisom pisalo je:

- Ako neko pronađe ovo, neka zna da nisam pobegla. On još dolazi noću. Tata kaže da ćutim jer će nas sve pobiti.

Ivan te noći nije ostao u kući. Posle onoga što je otkriveno selo više nikada nije bilo isto. Policija je ponovo otvorila stari slučaj star više od šezdeset godina. Ispostavilo se da je Milica godinama trpela nasilje jednog lokalnog moćnika kog se celo selo plašilo, ali o tome niko nikada nije smeo da govori.

Ivan je u dnevniku otkrio tajnu Foto: printscreen/youtube/True Crime Documentary

Mnogi su verovali da njeno telo nikada nije pronađeno upravo zato što je istina namerno zataškana. Posle otkrića dnevnika, priče o duhovima polako su dobile drugo značenje. Možda kuću nije progonilo natprirodno zlo. Možda su zidovi samo decenijama čuvali užasnu tajnu koju niko nije imao hrabrosti da izgovori naglas.

Kuća danas i dalje stoji, ali niko ne zna da li će Ivan ikada ponovo živeti u njoj Iako je slučaj ponovo otvoren i deo misterije razjašnjen, Ivan se nikada nije potpuno oporavio od svega što je doživeo. Nekoliko meseci kasnije viđali su ga kako povremeno dolazi do kuće, stoji ispred kapije nekoliko minuta i zatim odlazi bez reči.

Meštani kažu da se svetlo na tavanu ponekad i dalje samo upali. A neki tvrde da se u kasne sate, kada vetar prođe kroz stare bagremove, još može čuti tih ženski plač koji dolazi iz pravca kuće na kraju sela.