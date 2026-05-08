KFOR I VOJSKA SRBIJE RADE NA OČUVANJU STABILNOSTI Sastanak Mojsilovića sa komandantom Kfora
Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović sastao se danas u Beogradu sa komandantom Kfora general-majorom Ozkanom Ulutašom.
Na redovnom sastanku na visokom nivou, koji je deo širih aktivnosti na očuvanju bezbednosti na Kosovu i Metohiji i stabilnosti u regionu, bilo je reči o bezbednosnoj situaciji na terenu i aktivnostima koje preduzimaju Vojska Srbije i Kfor.
Uz ocenu da je sitacija u Pokrajini osetljiva i krhka, istaknuto je da Međunarodne bezbednosne snage moraju sačuvati budnost i spremnost za brzo reagovanje, kao i da je za praćenje stanja na terenu i sprečavanje nastanka i eskalacije krize izuzetno važno nastaviti redovnu i otvorenu komunikaciju na svim nivoima.
General Mojsilović je ukazao da se jednostrani potezi privremenih institucija u Prištini — uključujući nastojanja za pristupanje vojnim savezima i transformaciju tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku — negativno odražavaju na bezbednost u regionu i istakao da Republika Srbija Kfor prepoznaje kao jedinu legitimnu oružanu formaciju na Kosovu i Metohiji, dužnu da obezbedi sigurno okruženje za sve u Pokrajini i zaštiti srpsko stanovništvo, kao najugroženiji deo populacije.