Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović sastao se danas u Beogradu sa komandantom Kfora general-majorom Ozkanom Ulutašom.

Na redovnom sastanku na visokom nivou, koji je deo širih aktivnosti na očuvanju bezbednosti na Kosovu i Metohiji i stabilnosti u regionu, bilo je reči o bezbednosnoj situaciji na terenu i aktivnostima koje preduzimaju Vojska Srbije i Kfor.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Uz ocenu da je sitacija u Pokrajini osetljiva i krhka, istaknuto je da Međunarodne bezbednosne snage moraju sačuvati budnost i spremnost za brzo reagovanje, kao i da je za praćenje stanja na terenu i sprečavanje nastanka i eskalacije krize izuzetno važno nastaviti redovnu i otvorenu komunikaciju na svim nivoima.