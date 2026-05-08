Rečne jedinice Vojske Srbije i rumunske vojne i policijske snage koje zadatke izvršavaju u zahvatu reke realizovale su ove nedelje vežbu na delu Dunava kod Vidina i u luci Kalafat u Rumuniji.

Vežba, pod nazivom „Plavi Dunav 2026“, izvedena je s ciljem razmene iskustava u primeni taktika, tehnika i procedura u operacijama na unutrašnjim plovnim putevima, unapređenja obučenosti i sposobnosti za zajedničko izvršavanje zadataka, kao i radi jačanja međusobnog razumevanja i poverenja.

Vežba rečnih jedinica Srbije i Rumunije na Dunavu Foto: Ministarstvo Odbrane Republike Srbije

Tokom višednevnih aktivnosti na reci, plovne i ronilačke jedinice dveju zemalja uvežbavale su, u realističnim scenarijima na vodi i pod vodom, manevar, traganje i spasavanje, zaustavljanje sumnjivih plovila, otklanjanje kvarova i oštećenja i tegljenje broda.

Na vežbi su učestvovali brod posebne namene „Kozara“, dva višenamenska broda i tri čamca, sa 70 vojnika i starešina Rečne flotile Vojske Srbije, kao i 90 pripadnika oružanih snaga i granične policije Rumunije s rečnim monitorom i patrolnim brodom.

Vežba je realizovana na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije i predstalja jednu od brojnih aktivnosti bilateralne vojne saradnje Srbije i Rumunije usmerenih na izgradnju konkretnih sposobnosti i promociju dobrosusedskih odnosa i stabilnosti u regionu.

