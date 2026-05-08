Pavkov na Kopaoniku: Udruženi s mladima sadili smo smrče, čistili područje i hranili jelene
Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov danas je sa mladima u Nacionalnom parku Kopaonik učestvovala u ekološkoj akciji tokom koje su zajedničkim snagama čistili prostor pored pešačke staze Markov kamen, sadili sadnice smrče i hranili jelene.
Pavkov je naglasila da je akcija sprovedena u okviru nacionale ekološke kampanje za mlade „Priroda nema alternativu - Zato deluj i ti“ u srcu jedne od naših najlepših planina. „Nacionalni park Kopaonik je već 45 godina pod zaštitom države i jedan je od najznačajnijih lokaliteta biodiverziteta u Srbiji. Danas smo, zajedno sa mladima, koji su naša istinska budućnost, u okviru kampanje za mlade organizovali aktivnosti na tri lokaliteta. U samom centru čistili smo smeće na Markovom kamenu, zasadili nove sadnice smrče (Picea abies),a imali smo priliku i da vidimo veoma značajne vrste za ovaj lokalitet, poput šafrana (Crocus neapolitanus).
Poseban utisak na mene ostavilo je ono što sam čula od mladih, njihovi utisci i doživljaji. To mi govori da je naša akcija uspela. Mladi su danas naučili šta znači vrednost svake vrste, zašto je važno da hranilište bude u dovoljnoj količini snabdeveno sa hranom, zašto je bitno da tiho govorimo na mestu gde se nalazi evropski jelen “, rekla je Pavkov.
Ministarka je istakla, da je upravo poseban utisak na sve danas ostavio obilazak uzgajališta evropskih jelena na lokalitetu Kadijevac, gde su mladi imali priliku da brinu o ovim plemenitim životinjama i da ih hrane, dodatno se povezujući sa prirodom koju čuvaju. „Kopaonik je pravi primer kako razvoj planinskog turizma može da ide ruku pod ruku sa očuvanjem prirode i održivim razvojem.
Ponosni smo jer Srbija ima jedno od najzaštićenijih skijališta u Evropi, koje na odgovoran način brine o svojim prirodnim lepotama. Akcija na Kopaoniku je pokazala da je budućnost Srbije osigurana kada ima ovakve mlade ljude i na nama je da to bogatstvo sačuvamo za neke nove generacije koji će tek zavoleti Kopaonik“, poručila je Pavkov.