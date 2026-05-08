U Novom Sadu nestala je petogodišnja devojčica Natali. Poslednji put viđena je na Bulevaru oslobođenja, roditelji su nestanak prijavili policiji
Drama
NESTALA DEVOJČICA (5) U NOVOM SADU: Poslednji put viđena na Bulevaru oslobođenja
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Petogodišnja devojčica Natali nestala je danas u Novom Sadu.
Kako se nezvanično saznaje, nestala devojčica je poslednji put viđena na Bulevaru oslobođenja.
Devojčica je u vreme nestanka u Novom Sadu bila sa mamom, a njeni roditelji su odmah prijavili policiji da je nema.
Ukoliko imate informacije o nestaloj devojčici odmah javite policiji na 192.
Reaguj
Komentariši