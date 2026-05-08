Humanitarna fondacija Budi human - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Slobodu Ćuković (2010).

Slobodi su ustanovljene dijagnoze cerebralne paralize – spastične kvadriplegije (G80.0 Paralysis cerebralis spastica quadriplegica), iščašenje kukova (S73.0 Luxatio coxae), neuromuskularna skolioza (M41.4 Scoliosis neuromuscularis), epilepsija (G40.0 Epilepsia idiopathica), kao i inkontinencija urina (R32 Incontinentia urinae, non specificata).

Foto: Budi Human

Tokom dosadašnjeg lečenja Sloboda je prošla kroz brojne operativne zahvate i terapije. Kontinuirano je uključena u fizikalne tretmane i rehabilitaciju. U njenom dosadašnjem lečenju primenjivane su različite metode, među kojima su ABR, kineziterapija, Thera Suit, QRI laser i Masgutova metoda.

Planirano je operativno lečenje kičme u inostranstvu- totalna spinalna fuzija, nakon čega sledi postoperativni oporavak i nastavak intenzivne fizikalne terapije. Zbog kompleksnog zdravstvenog stanja Sloboda ima značajna ograničenja u kretanju i svakodnevnom funkcionisanju i potrebna joj je stalna pomoć drugog lica.

S obzirom da su za nastavak lečenja potrebna značajna finansijska sredstva koja porodica nije u mogućnosti da samostalno obezbedi, pozivaju se svi ljudi dobre volje da pomognu svojim donacijama.

Sredstva su potrebna za operativno lečenje i fizikalne terapije kao i za putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

Za Slobodinu borbu! Budimo humani!