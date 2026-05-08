Slušaj vest

Devojčica (5) koja je nestala danas u Novom Sadu, pronađena je.

Ona je, kako saznajemo, bila kod drugarice.

Podsetimo, devojčica je poslednji put viđena na Bulevaru oslobođenja sa svojom mamom, a onda je krenula ka svojoj kući, kada je poslednji put i viđena.

U potragu su bili uključili brojni građani i vaspitačica iz vrtića u koji ide devojčica. Takođe, veliki broj drugara iz vrtića je bilo prisutno.

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteDruštvo"MOLIMO VAS POMOZITE NAŠOJ DRUGARICI" Sloboda (16) boluje od cerebralne paralize i hitno su potrebna sredstva za lečenje
sloboda.jpg
DruštvoMali Ognjen vodi borbu za život: Imao 9 operacija mozga, a bolest ne popušta: Majka iz Kine moli za pomoć, njene reči kidaju dušu FOTO
Ognjen Jerković sa majkom Marijom Jerković
DruštvoBeograđani s fakultetom i stanovima žele da napuste grad i presele se na selo: Zbog ovoga menjaju život iz korena i pokreću biznis: "Dosta nam je..."
kuća selo plac
DruštvoVadite pasoš ili ličnu kartu? Evo šta vam je sve potrebno od dokumenata, jedna stavka poskupela
huzva.jpg