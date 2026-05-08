"Obnova seoskih domova i useljavanje mladih porodica u prazne kuće najbolji su pokazatelj da srpsko selo ima budućnost. Kada obnovite prostor za okupljanje i obezbedite krov nad glavom mladim ljudima, stvarate uslove da selo živi", izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić tokom radne posete Kikindi i selima na teritoriji ovog grada i dodao „Ovde u Ruskom Selu tragom Čarnojevića, svoj dom našlo je 27 porodica“.

Rusko Selo nelo nosi poseban istorijski značaj, jer se vezuje za ime pećkog patrijarha Arsenija Trećeg Čarnojevića, koga istorija prepoznaje kao veoma značajnu ličnost za opstanak srpskog naroda u izuzetno teškim vremenima i okolnostima. Poznat po Prvoj Velikoj seobi srpskog naroda 1690. godine, tokom Velikog Turskog rata, poveo je više od 20.000 porodica koje su prešle u Astriju. Deo ljudi zadržao se na prostoru Banata i jedno od sela koje tada nastaje je i Rusko selo. Upravo u tom simboličkom kontekstu, Rusko Selo je i nekada bilo mesto dolaska i novog početka, baš kao i danas kroz programe koji podstiču mlade da ovde grade svoj život.

Ministar Krkobabić je položio venac na spomenik Arseniju III Čarnojeviću u porti crkve Uspenja Presvete Bogorodice i obišao grobnicu porodice Čarnojević u kojoj je sahranjeno devet članova ove porodice i koja predstavlja zaštićeno nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja.

Tragom Čarnojevića u Ruskom Selu 27 porodica našlo svoj dom (foto)

U Ruskom Selu ministar je zajedno sa gradonačelinom Kikinde Mladenom Bogdanom obišao obnovljeni Seoski dom, objekat površine 571 kvadratni metar, čija je rekonstrukcija realizovana sredstvima Ministarstva za brigu o selu u iznosu od oko pet miliona dinara. U okviru obnove izvedeni su stolarski, molerski, keramičarski, farbarski i gipsarski radovi, a nabavljena je i nova oprema - stolovi, stolice i ozvučenje, čime je prostor u potpunosti osposobljen za različite namene.

„Ovaj Dom je od suštinskog značaja za Rusko Selo. Gotovo svakodnevno je u upotrebi za sve vrste svečanosti i okupljanja, svadbe, venčanja, rođendanske proslave, promocije, aktivnosti sportskih i udruženja žena, kao i probe kulturno-umetničkih i plesnih društava.. To je mesto gde se okupljaju sve generacije i gde se odvija društveni život sela“, poručio je predsednik ove mesne zajednice Dušan Marjanović.

Rusko Selo, sa oko 2.100 stanovnika i velikim brojem mladih porodica, jedno je od najvećih i najuređenijih banatskih sela. Osnovnu školu pohađa više od 200 učenika, a kapaciteti predškolske ustanove su popunjeni, pa deo mališana boravi u vrtićima u Novim Kozarcima i Kikindi. U neposrednom razgovoru sa ministrom, meštani su pohvalili konkretna ulaganja u selo, ali i izneli neke od problema i potrebu za minibusom za prevoz seoskog stanovništva i raznih udruženja.

Tokom posete ministar je obišao i porodicu Tepavac - Jovanu, Nemanju i njihovog tromesečnog sina Nenada, koja je zahvaljujući Programu dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće rešila svoje stambeno pitanje. Oboje su zaposleni - suprug u fabrici papirne galanterije, a supruga u tekstilnoj fabrici kao konfekcijska radnica.

„Najvažnija stvar za mladi bračni par je da reši stambeno pitanje, jer tek tada čovek može mirno da planira dalji život. Mi smo to uz pomoć ovog programa uspeli nakon samo dve godine braka. Ranije smo živeli u zajednici sa suprugovom porodicom, a sada smo u istom selu dobili svoju kuću i započeli novi život. Kuća je lepa, ima i zemljišta, već smo uredili baštu, a imamo i prasiće i kokoške“, rekla nam je Jovana i dodala da je kuća po njihoj želji, prostrana i funkcionalna.