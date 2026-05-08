Slušaj vest

Šef delegacije EU u Srbiji Andreas fon Bekerat organizovao je večeras prijem povodom Dana Evrope kojem je između ostalih prisustvovao i predsednik Vlade Srbije Đuro Macut.

1/83 Vidi galeriju Dan Evrope 2026 Foto: Ilija Ilić

Prijemu u Muzeju savremene umetnosti počeo je intoniranjem himne Srbije "Bože pravde" i Evropske unije "Oda radosti".

Svečanosti prisustvuju i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, šef srpske diplomatije Marko Đurić, ministri u Vladi Srbije, predstavnici diplomatskog kora, verskih zajednica i javnog i političkog života, kao i predstavnici medija, među kojima i direktorka RTS Manja Grčić i glavna i odgovorna urednica Tanjuga Jovana Joksimović.

Dan Evrope, 9. maj, obeležava se u znak sećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, temeljni dokument kojim je počelo stvaranje današnje Evropske unije.