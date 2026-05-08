Bekerat organizovao prijem povodom Dana Evrope uz prisustvo državnog i diplomatkog vrha: Među njima i Macut, Brnabić, Đurić, Dačić (FOTO)
Šef delegacije EU u Srbiji Andreas fon Bekerat organizovao je večeras prijem povodom Dana Evrope kojem je između ostalih prisustvovao i predsednik Vlade Srbije Đuro Macut.
Prijemu u Muzeju savremene umetnosti počeo je intoniranjem himne Srbije "Bože pravde" i Evropske unije "Oda radosti".
Svečanosti prisustvuju i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, šef srpske diplomatije Marko Đurić, ministri u Vladi Srbije, predstavnici diplomatskog kora, verskih zajednica i javnog i političkog života, kao i predstavnici medija, među kojima i direktorka RTS Manja Grčić i glavna i odgovorna urednica Tanjuga Jovana Joksimović.
Dan Evrope, 9. maj, obeležava se u znak sećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, temeljni dokument kojim je počelo stvaranje današnje Evropske unije.
Šumanova deklaracija objavljena je 9. maja 1950. godine i predstavljala je početni nacrt izgradnje Zajednice za ugalj i čelik, čiju su okosnicu činile Francuska i Savezna Republika Nemačka, a iz koje će izrasti Evropska zajednica, a zatim i Evropska unija.