Počasna artiljerijska paljba povodom Dana pobede: Povodom obeležavanja 9. maja na Kalemegdanu u Beogradu
Pripadnici Garde Vojske Srbije izvršili su danas počasnu artiljerijsku paljbu sa Savske terase na Kalemegdanu povodom obeležavanja 9. maja – Dana pobede nad fašizmom.
Počasnoj artiljerijskoj paljbi prisustvovali su državni sekretar Mile Jelić, načelnik Vojnog kabineta predsednika Republike Srbije brigadni general Predrag Kraljević i komandant Garde Vojske Srbije pukovnik Vladimir Vukajlović.
Nakon podizanja državne zastave i intoniranja himne, pročitana je Naredba predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, na osnovu koje su pripadnici Garde izvršili počasnu artiljerijsku paljbu ispaljivanjem deset plotuna iz šest artiljerijskih oruđa.
Dan pobede nad fašizmom obeležava se u znak sećanja na 9. maj 1945, kada je bezuslovnom kapitulacijom Nemačke okončan Drugi svetski rat u Evropi.
