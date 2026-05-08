Slušaj vest

Pripadnici Garde Vojske Srbije izvršili su danas počasnu artiljerijsku paljbu sa Savske terase na Kalemegdanu povodom obeležavanja 9. maja – Dana pobede nad fašizmom.

Počasnoj artiljerijskoj paljbi prisustvovali su državni sekretar Mile Jelić, načelnik Vojnog kabineta predsednika Republike Srbije brigadni general Predrag Kraljević i komandant Garde Vojske Srbije pukovnik Vladimir Vukajlović.

nfn00869_1778256785.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Nakon podizanja državne zastave i intoniranja himne, pročitana je Naredba predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, na osnovu koje su pripadnici Garde izvršili počasnu artiljerijsku paljbu ispaljivanjem deset plotuna iz šest artiljerijskih oruđa.

Dan pobede nad fašizmom obeležava se u znak sećanja na 9. maj 1945, kada je bezuslovnom kapitulacijom Nemačke okončan Drugi svetski rat u Evropi.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoObilazak tenkovskog bataljona u Sremskoj Mitrovici: Mojsilović ukazao na značaj dobro opremljenih, modernizovanih i obučenih tenkovskih jedinica (FOTO)
5_ban_0185_1778157546.jpg
SrbijaUPOZORENJE ZA GRAĐANE PIROTA: Bojevo gađanje u dva termina, ovo su detalji i pravila
8_ban_6617_1775029557.jpg
DruštvoVojna svečanost povodom Dana Garde: "Radom, zalaganjem i posebnom ulogom u sistemu odbrane, činite čast svojim porodicama i prijateljima, kao i građanima"
jov_1379_1778068507.jpg
DruštvoObeležena krsna slava Generalštaba Vojske Srbije! Ministar Gašić: Sveti Georgije, i sam vojnik, simbol je hrabrosti, časti i spremnosti na najveću žrtvu
mls_5988_1778060264.jpg