Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, u okviru projekta „Sa ministrom na Ti“, razgovarao je sa mladim ljudima u Požarevcu.



Ministar Đorđe Milićević je istakao da je nedavno bio u Požarevcu, ali i dodao da je sada došao da razgovara sa mladim ljudima, da sasluša njihove vizije, jer bilo koji uspeh zavisi pre svega od kvalitetnog razgovora.

Projekat i tribina „Sa ministrom na Ti“ je zamišljeno da bude iskreno i otvoreno - da se razgovara o otvorenim pitanjima i izazovima, rekao je ministar Milićević i dodao da samo zajedničkim snagama možemo da gradimo Srbiju iz koje se ne odlazi i zemlju u koju se naši sunarodnici vraćaju.

Srbija uvek ide korak napred, podiže lestvice razvoja, rekao je ministar Milićević i dodao da država odgovorno gradi planove za budućnost zemlje, sa posebnim osvrtom na budućnost mladih ljudi.

Ministar Đorđe Milićević je naglasio da je jedan od ciljeva projekta “Sa ministrom na Ti” bolje razumevanje naših ljudi, posebno mladih i dodao da želi da čuje mlade koji razmišljaju o odlasku, ali i one koji su već otišli.

Jedino ako razumemo njihove dileme, razloge i očekivanja možemo da kreiramo politike koje će motivisati da ostanu, ali i da se vrate, rekao je ministar Milićević i dodao da je Srbija danas mesto šansi i izbora.

Predstojeća specijalizovana izložba Ekspo 2027. je generacijski razvojni projekat - to nije samo izložba, rekao je ministar Milićević u razgovoru sa mladima i dodao da je naša zemlja danas ekonomski stabilna, priznata i da kao takva mladima daje mogućnost da napreduju i da se usavršavaju.

Srbija se menja, napreduje, aktivno prati dešavanja u svetu i pronalazi najbolja rešenja za sve njene građane, rekao je ministar Milićević i dodao da Srbija želi svoje ljude nazad, jer je to naš najveći kapital i resurs.

U razgovoru sa mladim ljudima prepoznata je ozbiljnost i odgovornost kojom se mladi vode kada razmišljaju o budućnosti, rekao je ministar Milićević i dodao da je zato dobro da se komunicira sa generacijama koje traže još uvek svoje mesto.

Ministar Đorđe Milićević je u prijatnoj atmosferi i dijalogu podsetio da se jedan deo aktivnosti Kabineta zasniva i na podsticanju mladih da razmišljaju o svojoj zemlji, da bolje upoznaju kulturu i istoriju, da komuniciraju i ostvaruju kontakte sa našim sunarodnicima izvan matice, jer su oni takođe važan deo budućnosti Srbije.

Izgubićemo deo budućnosti ako ne budemo pravili mostove sa našim sunarodnicima u svetu, rekao je ministar Milićević i dodao da to sebi ne smemo da dozvolimo i da je zato potrebno da budemo odgovorni i posvećeni u realizaciji životnih ciljeva i odluka.