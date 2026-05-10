Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Svetska zdravstvena organizacija je 10. maja 2002. godine pokrenula inicijativu za obeležavanje Međunarodnog dana fizičke aktivnosti, sa ciljem podizanja svesti o značaju redovnog kretanja za očuvanje zdravlja. U Srbiji se ovaj datum tradicionalno obeležava pod sloganom "Kretanjem do zdravlja”, saopštio je Institut "Dr Milan Jovanović Batut".

Nedovoljna fizička aktivnost predstavlja jedan od vodećih faktora rizika za nastanak hroničnih bolesti, poput srčanih oboljenja, dijabetesa tipa 2 i malignih bolesti, a posebno zabrinjava sve manja fizička aktivnost kod dece i mladih.

Preporuka Svetske zdravstvene organizacije je da odrasli imaju najmanje 150 do 300 minuta umerene fizičke aktivnosti nedeljno, dok bi deca i adolescenti trebalo da budu aktivni najmanje 60 minuta dnevno.

Redovno kretanje doprinosi boljem fizičkom i mentalnom zdravlju, većoj energiji, boljoj koncentraciji i kvalitetnijem životu. Stručnjaci savetuju svakodnevne šetnje, korišćenje stepenica umesto lifta, boravak u prirodi i smanjenje vremena provedenog uz računar i televizor.

Međunarodni dan fizičke aktivnosti podseća da i umereno kretanje, poput pola sata šetnje dnevno, može značajno doprineti očuvanju zdravlja i stvaranju zdravih životnih navika.