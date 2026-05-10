Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na tri lokacije.

  • Bogatić, Očage, Etno park, autobus 9-14 časova
  • Vladimirci, Manastir Kaona 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteSaveti stručnjakaTrudnice često ignorišu prve znake tromboze: Hirurg upozorava kada ugrušak može završiti u plućima
dr Dario Jocić/trudnica/tromb
Tvoja pričaBeograđanka otkriva kakve mere zaštite važe na kruzerima: Hantavirus se ne pominje da ne bi nastala panika među putnicima
kruzer hantavirus karta Evrope
IshranaPrirodni napitak za podizanje gvožđa: Recept dijetologa za podršku energiji i stvaranju crvenih krvnih zrnaca
sok-od-cvekle-i-limuna-shutterstock-679779496.jpg
LepotaDa li ste čuli za bejbi botoks? Stručnjaci otkrivaju koliko je bezbedan i kome se ne preporučuje
BOTOKS