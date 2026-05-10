U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se tek ponegde u brdsko - planinskim predelima.

Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura iznosiće od 8 do 13, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

I u Beogradu će biti malo i umereno oblačno, toplije i suvo. Vetar slab i umeren jugoistočni. Jutarnja temperatura će biti oko 13, a najviša dnevna oko 27 stepeni.

Biometeorološka prognoza Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Glavobolјa i nesanica su moguće meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u ponedeljak očekuje se promenljivo i toplo sa dužim sunčanim intervalima, a ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Od utorka umereno do potpuno oblačno i svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Todorović: U narednom periodu kiša

Inače, meteorolog Nedeljko Todorović je naveo da se od utorka ili srede očekuje promenljivija varijanta vremena, dva do tri dana toplo i sunčano, ali bez ekstremno visokih temperatura, a zatim kiša i osveženje.

"Otprilike najtopliji dan je 25, 28, pa dođe dva, tri dana kiša, osveženje, da bude maksimalna 18, 22", rekao je Todorović.

Dodaje da bi, ako se izuzme prvih deset dana maja kada kiše gotovo nije bilo, ostatak meseca mogao da liči na prosečnu majsku varijantu vremena.

"Tako da prvi nagoveštaji prve ozbiljne kiše možda biće 12, 13, 14. maj, ali to će biti opet ne ona prostrana oblačnost da svako mesto dobije određenu količinu, nego sad prelazimo, kako odmiče maj, kako biva sve toplije, na lokalni karakter kiše, znači u vidu pljuskova i neke kratkotrajne kiše, najčešće pljusak sa grmljavinom", objasnio je Todorović.