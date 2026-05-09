Jedna mala, napuštena ženka psa, sama na pruzi nadomak Zaječara, dobila je novu šansu za život zahvaljujući humanosti jednog čoveka koji nije mogao da je ostavi bespomoćnu. Mašinovođa Milan Živadinović zaustavio je voz kako bi spasao uplašeno štene koje je trčalo po šinama, potpuno samo i izgubljeno.

Kako je objavilo Udruženje Beta Zaječar, Milan je primetio malu kucu kako "koliko je noge nose" beži po pruzi, nakon čega je odmah reagovao, usporio kompoziciju i zaustavio voz da bi je sklonio na sigurno. Štene, staro manje od tri meseca, nalazilo se usred šume, bez ikoga i bez ikakve zaštite.

Volonteri su joj dali ime Mila, a priča o njenom spasavanju brzo je dirnula mnoge na društvenim mrežama. U prvi mah nije bilo poznato gde će završiti kada stigne u Zaječar, pa su iz udruženja apelovali da joj se pronađe makar privremeni smeštaj.

Ipak, ova priča dobila je najlepši mogući epilog. Mila je ostala upravo kod čoveka koji joj je spasao život. Očišćena je od parazita, nahranjena i okružena pažnjom i ljubavlju, a odrastaće u porodici Živadinović, uz devojčice koje su već navikle na život sa psima.

Ponekad su najveća dela upravo ona najtiša — trenutak kada neko odluči da zastane, pruži ruku i jednom malom biću promeni sudbinu zauvek.