Slušaj vest

Jedna mala, napuštena ženka psa, sama na pruzi nadomak Zaječara, dobila je novu šansu za život zahvaljujući humanosti jednog čoveka koji nije mogao da je ostavi bespomoćnu. Mašinovođa Milan Živadinović zaustavio je voz kako bi spasao uplašeno štene koje je trčalo po šinama, potpuno samo i izgubljeno.

Kako je objavilo Udruženje Beta Zaječar, Milan je primetio malu kucu kako "koliko je noge nose" beži po pruzi, nakon čega je odmah reagovao, usporio kompoziciju i zaustavio voz da bi je sklonio na sigurno. Štene, staro manje od tri meseca, nalazilo se usred šume, bez ikoga i bez ikakve zaštite.

Volonteri su joj dali ime Mila, a priča o njenom spasavanju brzo je dirnula mnoge na društvenim mrežama. U prvi mah nije bilo poznato gde će završiti kada stigne u Zaječar, pa su iz udruženja apelovali da joj se pronađe makar privremeni smeštaj.

Ipak, ova priča dobila je najlepši mogući epilog. Mila je ostala upravo kod čoveka koji joj je spasao život. Očišćena je od parazita, nahranjena i okružena pažnjom i ljubavlju, a odrastaće u porodici Živadinović, uz devojčice koje su već navikle na život sa psima.

Ponekad su najveća dela upravo ona najtiša — trenutak kada neko odluči da zastane, pruži ruku i jednom malom biću promeni sudbinu zauvek.

Kurir.rs/Udruženje Beta Zaječar

Ne propustiteHrvatskaMonstrum vezao psa lancem za automobil i vukao ga po putu: Jadna životinja se bori za dah, UZNEMIRUJUĆI SNIMAK razbesneo region (VIDEO)
Užas u Šibeniku
ZanimljivostiKoliko vaš pas ima ljudskih godina? Evo kako se pravilno računaju pseće godine, istina će vas iznenaditi
pas
ŽenaPrirodna zaštita: Evo kako oterati krpelje od pasa, beže od ovoga kao đavo od krsta!
Uklanjanje krpelja psu
PlanetaPITBUL OD 50 KILOGRAMA KASAPIO ČOVEKA 45 MINUTA, UBILI GA SA 10 METAKA: Horor napad konačno dobija sudski epilog! "Imao je KATASTROFALNE povrede lica..." (FOTO)
pitbul ubio čoveka Velika Britanija